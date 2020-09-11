Игрок ФК «Минск»: за счёт психологии мы уже обрели уверенность и добываем каждый матч очки, стараемся

Новости Беларуси. После международной паузы возобновилась «Беларусбанк – высшая лига». Программу 23-го тура начала игра «Минска» и «Городеи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды встречались на столичном стадионе «Трактор». Счет был открыт уже на 7-й минуте, автором мяча стал Владислав Насибулин. Больше голов в первом тайме не было, хотя «сахарные» вполне наиграли на ответный мяч, но ни одного из моментов реализовать не смогли.

Во втором отрезке вышедший на смену Насибулину Роман Грибовский буквально через 20 секунд забил второй гол в ворота «Городеи». Точку в этом матче на 85-й минуте поставил Антон Шрамченко. Таким образом, 3:0 в пользу «Минска».

Благодаря этой победе «горожане» отдаляются от зоны вылета и продляют свою беспроигрышную серию до трех матчей.

Антон Шрамченко, игрок ФК «Минск»:

Первую игру когда мы с «Гродно» выиграли – наверное, даже с «Жодино» – немножко удача к нам повернулась просто лицом в том матче, как мне показалось. Немножко мы фарт на свою сторону переманили. Ну и добросовестная работа на тренировках, ответственность. Немножко эмоциональный фон поднялся команды. Я думаю, за счет психологии мы уже обрели уверенность и добываем каждый матч очки, стараемся. И победы не заставляют себя ждать.