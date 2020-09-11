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Игрок ФК «Минск»: за счёт психологии мы уже обрели уверенность и добываем каждый матч очки, стараемся

11 сентября 2020 19:44
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Новости Беларуси. После международной паузы возобновилась «Беларусбанк – высшая лига». Программу 23-го тура начала игра «Минска» и «Городеи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игрок ФК «Минск»: за счёт психологии мы уже обрели уверенность и добываем каждый матч очки, стараемся-1

Команды встречались на столичном стадионе «Трактор». Счет был открыт уже на 7-й минуте, автором мяча стал Владислав Насибулин. Больше голов в первом тайме не было, хотя «сахарные» вполне наиграли на ответный мяч, но ни одного из моментов реализовать не смогли.

Игрок ФК «Минск»: за счёт психологии мы уже обрели уверенность и добываем каждый матч очки, стараемся-3

Во втором отрезке вышедший на смену Насибулину Роман Грибовский буквально через 20 секунд забил второй гол в ворота «Городеи». Точку в этом матче на 85-й минуте поставил Антон Шрамченко. Таким образом, 3:0 в пользу «Минска».

Игрок ФК «Минск»: за счёт психологии мы уже обрели уверенность и добываем каждый матч очки, стараемся-5

Благодаря этой победе «горожане» отдаляются от зоны вылета и продляют свою беспроигрышную серию до трех матчей.

Игрок ФК «Минск»: за счёт психологии мы уже обрели уверенность и добываем каждый матч очки, стараемся-7

Антон Шрамченко, игрок ФК «Минск»:
Первую игру когда мы с «Гродно» выиграли – наверное, даже с «Жодино» – немножко удача к нам повернулась просто лицом в том матче, как мне показалось. Немножко мы фарт на свою сторону переманили. Ну и добросовестная работа на тренировках, ответственность. Немножко эмоциональный фон поднялся команды. Я думаю, за счет психологии мы уже обрели уверенность и добываем каждый матч очки, стараемся. И победы не заставляют себя ждать.

Игрок ФК «Минск»: за счёт психологии мы уже обрели уверенность и добываем каждый матч очки, стараемся-9

12 сентября в программе дня сразу несколько интересных встреч. В Минске состоится дерби двух «Динамо» – столичного и бресткого. «Шахтер» дома примет «Витебск».

# Футбол Беларуси

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