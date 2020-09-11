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Азаренко о матче с Уильямс: дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня был именно такой день

11 сентября 2020 19:48
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Новости Беларуси. 1 час и 55 минут – именно столько понадобилось Виктории Азаренко для того, чтобы обыграть Серену Уильямс и выйти в финал Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко о матче с Уильямс: дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня был именно такой день-1

Таким образом белоруска открыла новую страницу в своей летописи. Турнирные пути Азаренко и Уильямс, конечно, пересекались и ранее. Более того, у нашей теннисистки в послужном списке были победы над оппоненткой. Только вот все они завоеваны на состязаниях категории Premier. А на «Больших шлемах» девушки встречались 10 раз, и сильнее непременно была американка. До этого дня.

Азаренко о матче с Уильямс: дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня был именно такой день-4

Первый сет Уильямс взяла легко и изящно – 6:1. А вот во второй партии Азаренко наконец-то нашла свою игру. И, сделав брейк, выиграла 6:3. С аналогичным счетом завершился и третий сет. Таким образом, белоруска впервые победила Серену на мейджоре.

Азаренко о матче с Уильямс: дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня был именно такой день-7

Виктория Азаренко, финалистка US OPEN:
Я очень благодарна за эту возможность сыграть с такой чемпионкой в полуфинале. Дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня определенно был именно такой день. Родитель – это самое важное, кем я могу быть в своей жизни. Но я также теннисистка, боец на корте. Я хочу следовать своим личным мечтам, вдохновлять своего ребёнка.

Азаренко о матче с Уильямс: дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня был именно такой день-10

В титульном матче Виктория Азаренко сразится с 9-й ракеткой планеты, японкой Наоми Осакой, которая в своем полуфинале одолела американку Дженнифер Брэди.

# Теннис # Виктория Азаренко # Серена Уильямс # Наоми Осака # Дженнифер Брэди # Фотофакт

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