Виктория Азаренко стартовала в одиночном разряде на турнире в Германии

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко 15 июня проводит матч одиночного разряда на травяном турнире в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперницах у белоруски хозяйка кортов Андреа Петкович. В мировом рейтинге девушек разделяет 113 позиций в пользу нашей спортсменки.

Накануне Азаренко в паре с Соболенко в двухсетовом матче справилась с дуэтом Мухова – Плишкова.