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Виктория Азаренко стартовала в одиночном разряде на турнире в Германии

15 июня 2021 14:33
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко 15 июня проводит матч одиночного разряда на травяном турнире в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко стартовала в одиночном разряде на турнире в Германии-1

В соперницах у белоруски хозяйка кортов Андреа Петкович. В мировом рейтинге девушек разделяет 113 позиций в пользу нашей спортсменки. 

Накануне Азаренко в паре с Соболенко в двухсетовом матче справилась с дуэтом Мухова – Плишкова.

# Теннис # Андреа Петкович # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Каролина Мухова # Каролина Плишкова # Фотофакт

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