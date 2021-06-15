Хоккей. Андрей Павленко и Артём Аносов покинули минское «Динамо»

В минувшем соревновательном году Павленко сыграл в трех матчах КХЛ. В экстралиге на его счету 36 матчей – три шайбы и три передачи. Аносов принял участие в шести играх минского «Динамо». В Молодечно форвард провел 31 встречу – один гол и один ассист.