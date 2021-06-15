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Хоккей. Андрей Павленко и Артём Аносов покинули минское «Динамо»

15 июня 2021 14:18
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» рассталось с двумя молодыми нападающими. Клуб покинули Андрей Павленко и Артем Аносов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Большую часть сезона хоккеисты провели в Молодечно.

Хоккей. Андрей Павленко и Артём Аносов покинули минское «Динамо»-1

В минувшем соревновательном году Павленко сыграл в трех матчах КХЛ. В экстралиге на его счету 36 матчей – три шайбы и три передачи. Аносов принял участие в шести играх минского «Динамо». В Молодечно форвард провел 31 встречу – один гол и один ассист.

# Хоккей Беларуси # Андрей Павленко # Артем Аносов # Фотофакт

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