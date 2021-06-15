Германия против Франции на Евро-2020. Чью победу предсказал слон?

Вечером 15 июня на чемпионате Европы по футболу пройдет первый топ-матч – Германия против Франции. Последнюю из названных сборных считают главным фаворитом турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видимо, на это повелся и немецкий слон-оракул. Из зоопарка Гамбурга он объявил фанатам душераздирающую новость: Франция выиграет свою первую игру. Сбудется ли прогноз в пользу действующего чемпиона, узнаем скоро.