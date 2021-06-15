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Германия против Франции на Евро-2020. Чью победу предсказал слон?

15 июня 2021 08:40
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Вечером 15 июня на чемпионате Европы по футболу пройдет первый топ-матч – Германия против Франции. Последнюю из названных сборных считают главным фаворитом турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия против Франции на Евро-2020. Чью победу предсказал слон?-1

Видимо, на это повелся и немецкий слон-оракул. Из зоопарка Гамбурга он объявил фанатам душераздирающую новость: Франция выиграет свою первую игру. Сбудется ли прогноз в пользу действующего чемпиона, узнаем скоро.

Германия против Франции на Евро-2020. Чью победу предсказал слон?-4

В последнее время Германия, которая побеждала на Чемпионате мира в 2014 году, играет нестабильно. Но лучшие результаты она всегда демонстрирует, когда ее слегка недооценивают. Слон это уже сделал.

# Футбол # Фотофакт

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