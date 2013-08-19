Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Цинциннати, обыграв в финале Серену Уильямс

Новости Беларуси. Виктория Азаренко поднялась на второе место в чемпионской гонке Всемирной теннисной ассоциации. Благодаря победе в Цинциннати она смогла обойти Марию Шарапову. Россиянка теперь замыкает тройку лидеров.

В финале турнира лучшая белорусская теннисистка обыграла свою принципиальную соперницу американку Серену Уильямс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, победительница турнира в Цинциннати:

Разумеется, это большая победа, отличный матч. Я очень-очень довольна тем, как выиграла его. Была настоящая битва, ничто не давалось легко, но я очень рада.

Самое главное – как я перестроилась после первого сета. Я сумела прибавить. Боролась и изменила свою игру. И на будущее мне нужно учесть это, чтобы в следующий раз матч против нее начать правильно. Потому что это очень важно. Серене нельзя давать шансов, потому что она – феноменальный игрок, и обязательно ими воспользуется.

Эта победа здорово придала мне уверенности.

Эта третья победа Виктории над Сереной в серии из 14 встреч. Последняя, несмотря на проигрыш, продолжает возглавлять мировой табель о рангах.

Всего в профессиональной карьере Азаренко теперь 17 побед в турнирах под эгидой ВТА. В 2013 году кроме выигрыша в Дохе она стала лучшей на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

Через неделю лучшие теннисисты планеты соберутся в Нью-Йорке, где пройдет последний в этом сезоне турнир серии «Большого шлема» Открытый чемпионат США.

Новости Беларуси. Предельно собрана и особо сконцентрирована. На корт Виктория выходит, как всегда, в белой спортивной кофте и капюшоне.

Перспективы на победу в этом матче не такие радужные — в соперниках первая ракетка мира. Спустя 2,5 часа тяжелой игры Азаренко впервые в своей карьере стала победительницей турнира в Цинциннати!

На пути к большой победе 24-летняя белоруска поочередно обыграла американку Ваню Кинг, словачку Магдалену Рыбарикову, представительницу Дании Каролин Возняцки и сербскую теннисистку Елену Янкович.

Для Виктории это 17 титул в профессиональной карьере и третий в этом сезоне. Победив турнир в Цинциннати, она заработала 426 тысяч долларов.

Соперница Азаренко — четырехкратная олимпийская чемпионка американка Серена Уильямс. Единственная из теннисистов, которой покорился Золотой шлем как в одиночном, так и в парном разрядах. Самая возрастная и самая богатая рекордсменка. Несмотря на поражение в финале представительного турнира, «первая ракетка мира» призналась, что большая поклонница белоруски.

Серена Уильямс, четырехкратная олимпийская чемпионка, обладательница 2 места турнира в Цинциннати (США):

Виктория – великий игрок, недаром она побеждает на турнирах «Большого Шлема». У нас всегда получаются тяжелые матчи. Наше соперничество подразумевает игры в финалах, что делает его еще более увлекательным. Хорошо, когда есть кто-то, кто может так сильно играть. У нас очень хорошие отношения с Азаренко. Я большая поклонница Виктории. Независимо от того, участвую ли я в турнире, я за нее болею.

Юрий Галкин, начальник отдела спортивно-аналитической работы и международного сотрудничества РОО «Белорусская теннисная федерация»:

Турнир имеет статус очень высокий, в преддверии Usopen он определяет положение сил спортсменок. Мы все очень рады, что Вика находится в отличной спортивной форме. Поэтому будем очень надеяться через пару недель увидеть ее на центральных кортах Америки. Делаем все возможное для того, чтобы не только одна Вика защищала честь нашей страны.

В обновленном мировом рейтинге Виктория Азаренко по-прежнему занимает вторую позицию, уступая лишь Серене Уильямс. В десятке всемирной теннисной ассоциации – представители России, Польши, Италии, Китая, Франции, Дании, Чехии, германии.

Сет за сетом, подача за подачей: на спортивном счету теннисистки Азаренко немало побед. «Первая ракетка мира» в одиночном разряде четырехкратная победительница турниров «Большого шлема». Имя олимпийской чемпионки Виктории Азаренко прозвучало и в финале Кубка Кремля. Лучшей белорусской теннисистке после этой победы Александр Лукашенко вручил удостоверение заслуженного мастера спорта. В ответ Виктория подарила Президенту теннисную ракетку.

Виктория Азаренко:

Это для меня очень большая победа, не только для меня, но и для всей страны. Я хочу Вам это подарить.

Элитарный вид спорта, приносящий звездам миллионы в Беларуси динамично развивается. Строятся новые теннисные корты, растет число поклонников. Детские группы сейчас переполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Савенкова, воспитанница спортивной школы РЦОП «Дворец Тенниса»:

Я занимаюсь уже 9 год теннисом. Я хочу стать первой ракеткой мира. Надо много работать и каждый день превышать свою игру.

Аксинья Мякота, воспитанница спортивной школы РЦОП «Дворец Тенниса»:

Я видела как Вика Азаренко приезжает во дворец, тренируется, она давала мастер-класс. Когда наши спортсмены выигрывают – это очень приятно. Наша Беларусь показывает успех в теннисе, и тоже хочется стать похожей на Вику Азаренко.