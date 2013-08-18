Подготовка спортсменов в Беларуси организована на высоком уровне: в стране 21 футбольный стадион, около 40 велошкол… Почему так мало побед и медалей?

Новости Беларуси. Сегодня в стране – 21 футбольный стадион. Для сравнения в Германии немногим больше – 34. Тем не менее последняя – одна из самых успешных футбольных наций. А в Беларуси – лишь БАТЭ пробился в групповые этапы лиги чемпионов. Громкая победа была и у минского «Динамо», правда, в 1982 году на Чемпионате СССР.

Артур Мустыгин, тренер футбольного клуба «Динамо-Минск»:

Ну, все-таки залог каждого успеха – это стабильность. Пока нас немножко, скажем так, штормит. Я имею в виду выступления внутри страны. Ну, мы не можем еще чего-то такого вот весомого просить от удачи. Надо закрепиться здесь, закрепиться на своем, так сказать, базисе, а потом уже, ну, не покорять Европу, но хотя бы достойно выглядеть на ее фоне.

При каждом футбольном клубе есть и детская школа, ведь нужно тренировать будущую смену основному составу. Возможно, эти фамилии на майках когда-нибудь будут значится и в топе мировых рейтингов. Пятилетний Саша, например, с карьерой уже определился.

Александр Тулько, футболист:

Я, когда вырасту, я буду играть за сборную Беларуси и буду чемпионом.

Пока из игровых видов радуют болельщиков лишь гандболисты. Впервые за 18 лет попали в финал чемпионата мира. Медали в женском плавании поддержали и в мужском зачете: Евгений Цуркин – первый белорусский спортсмен, кому удалось в этом виде за последние 16 лет войти в мировую элиту.

Но такие результаты далеко не везде. Королева спорта – легкая атлетика в свое время приносила республике большинство олимпийских наград. А на завершившемся на неделе чемпионате мира лучший результат – 4 место по прыжкам в длину.

Сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Финляндии болельщиков не порадовала. 14 место. Едва удержались в высшем дивизионе. Да и на Олимпиаде в Сочи наших игроков тоже не будет, не прошли отбор.

А вот для того чтобы отобрать перспективных спортсменов для будущих побед, сегодня есть все условия, уверяют тренеры. По всей стране больше 20 детско-юношеских школ по этому виду спорта и почти 4 тысячи хоккеистов. При этом 7 из 10 игроков в возрасте до 20 лет.

Для того чтобы достичь хоккейных вершин, нужно немного подождать, объясняют специалисты. Инфраструктура создана: в Беларуси почти 3 десятка ледовых площадок, дальше – дело техники.

Заглядываем в тренерский конспект – здесь стратегия и тактика детских тренировок, с учетом опыта лучших команд мира. Но в этом деле, рассказывает спортивный преподаватель, важно как раз таки не только качество, но и количество. Попадание клуба Динамо в КХЛ, например, привлекло детей в хоккейные школы. Теперь специалистам есть из кого выбирать.

Сергей Громов, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой БФСО «Динамо» :

Очень большие наборы​, по крайней мере, у нас в Минске. Очень много детей ведут. Уже можно делать именно отбор.

В хоккейной школе Динамо больше 300 детей. В прошлом сезоне 18 раз принимали участие в международных турнирах и половину из них завершили с наградами. Вот Николай, один из лучших игроков в своей возрастной группе, делится планами на будущее.

Николай Сытый, хоккеист детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой БФСО «Динамо»:

За сборную Беларуси хочу везде выступать.

Но это перспективы завтрашние. Тема номер один сегодня – успешное выступление команды на чемпионате мира в 2014 году.

Арсений Яковенко, менеджер отдела по связям с общественностью и прессой Федерации хоккея Беларуси: :

Задача стоит самая высокая: конечно, команда будет настроена побеждать в каждом матче. Ну, и в итоге, я думаю, если команда попадет в четвертьфинал, это будет неплохим результатом.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Домашний чемпионат мира по велотреку, ну, наверное, нужно назвать провальным. Сегодня делаем максимально все. Молодежь есть, но нужно время.

Сегодня в Беларуси около 40 велошкол. Юрий Юрченко тренер одной из них. Готовит будущее поколение олимпийцев. Говорит раньше для тренировок на велодроме приходилось уезжать аж в Москву. А по треку велосипедисты впервые проезжали в лучшем случае в 18 лет.

Юрий Юрченко, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту:

Уже с 14–15 лет спортсмены выходят на трек, они чувствуют его, начинают тренироваться. Очень большое преимущество дает то, что у нас в Беларуси есть велодром.

Удастся ли молодым велосипедистам побить рекорд Цилинской, которая 8 раз становилась чемпионкой мира – покажет время. Но результаты собственная инфраструктура уже дала. Антон Музычкин, хоть на домашнем чемпионате мира и выступил неудачно, зато реабилитировался на европейском первенстве. Золотая медаль. Впереди – подготовка к Олимпийским играм.

Антон Музычкин, чемпион Европы среди молодежи до 23 лет по велосипедному спорту на треке, чемпион мира среди юниоров до 18 лет:

Каждый день просыпаемся, тренируемся, сборы все время, готовимся, отбираемся на Олимпиаду. Осталось 3 года.

А вот до олимпиады в Сочи – всего полгода. Традиционно самый медалеемкий зимний вид в Беларуси – фристайл, болельщиков пока не радует. На недавнем чемпионате мира команда не поднялась выше 12 места.

Эдуард Бродик – как раз из числа перспективной молодежи. Таким как он – выступать уже на олимпийских играх в 2018 году. В ближайших планах – попасть на юниорский чемпионат мира.

Эдуард Бродик, фристайлист:

Попасть на чемпионат мира юниорский. В дальнейшем – на Олимпийские игры.

Белорусская команда по фристайлу сейчас на сборах за границей. Отрабатывают прыжки на воду в специализированных центрах в Европе. Такой сейчас достраивают в Минске. Спортсмены уверяют, по своим характеристикам он будет одним из лучших на планете. А свой тренировочный комплекс только укрепит традицию с каждой Олимпиады приезжать с медалью.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

С 1998 года фристайл привозил с Олимпиады медаль. Не будем ломать эту традицию.

В планах спортивных функционеров с оставшихся в этом году 12 чемпионатов мира привезти минимум 15 наград. Учитывая то, что большая часть первенств планеты уже позади, в обещания остается лишь верить. За то, сколько раз белорусы поднимутся на пьедесталы, отвечают, конечно, не только атлеты, но и тройка спортивных руководителей: олимпийского комитета, общества «Динамо» и Министр спорта.

До зимней олимпиады в Сочи осталось всего 173 дня. Этот счетчик у Дворца Спорта на минском проспекте Победителей словно напоминает и атлетам, и функционерам – времени осталось немного. А Беларусь – спортивная страна, и белорусы ждут этих самых побед, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.