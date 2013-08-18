103-летняя женщина прыгнула с парашютом с высоты в 3 тысячи метров

Новости Бразилии. Аиде Мендис, жительнице Бразилии, недавно исполнилось 103 года. Несмотря на свой, мягко говоря, преклонный возраст женщина продолжает удивлять.

На днях она прыгнула с парашютом – уже в третий раз после того, как отпраздновала 100-летний юбилей. Прыжок был выполнен с высоты в 3 тысячи метров в сопровождении инструктора. Как отмечают местные журналисты, приземление было почти безукоризненным.

Аида Мендис:

В жизни надо быть смелым. Храбрость в любом возрасте пригодится.



Кстати, после приземления Аида заявила, что не собирается бросать экстремальное хобби, а будет прыгать, пока на то есть здоровье и силы. Сложно поверить, но заниматься парашютным спортом Мендис начала... в 100 лет. Своим новым хобби женщина обязана 31-летнему внуку Джосивальдо. Именно он впервые привёл бабушку на авиабазу в городе Фос-де-Игуасу.

Аида Мендис ведёт активный образ жизни: занимается плаванием, играет в мяч в бассейне и даже иногда бегает по утрам. У бесстрашной бабушки 12 внуков и столько же правнуков. Сейчас вся семья донны Аиды хочет зарегистрировать ее достижение в Книге рекордов Гиннеса.

Уже в который раз люди пожилого возраста доказывают: возраст – не преграда для рекордов. Напомним, в 2011 году канадец Фауджа Сингх стал самым старым участником марафона в Торонто и попал-таки в Книгу рекордов Гиннеса. Преодолеть новую дистанцию он смог за восемь часов, заняв последнее вместо. Но, по словам 100-летнего бегуна, главное то, что он смог осуществить мечту всей своей жизни.