Елена Исинбаева завершает карьеру. Теперь спортсменка будет учиться быть девушкой

Новости России. Королева высоты. Так окрестили трёхкратную чемпионку мира в прыжках с шестом журналисты. Обладательница двух золотых олимпийских медалей, Елена неоднократно признавалась лучшей спортсменкой мира. На неделе Исинбаева взлетела ещё на одну победную высоту. 4,89 метра – такую высоту она с первой попытки взяла на Чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве.

Елена Исинбаева, российская спортсменка:

Это были родные зрители, родной дом! Если бы в прошлом году Олимпийские игры проходила здесь, результаты были бы совершенно иными. Не скажу, что в других странах поддерживают плохо, но я чувствовала, как за меня болели абсолютно все. Я прочувствовала эту энергетику, эмоции, которые вылились в золотую медаль.

О завершении спортивной карьеры королева высоты заявила ещё накануне легкоатлетического чемпионата в Москве. Правда, тогда в это поверили немногие. «Жизнь после спорта будет не такой насыщенной и яркой», – не скрывая грусти, признаётся Елена. После головокружительных побед девушка решилась, как она сама говорит, научиться быть девушкой.

Елена Исинбаева, российская спортсменка:

Жизнь после спорта будет не такая яркая. Не будет таких эмоций, не будет побед, не будет гимна в мою честь! Да, будут какие-то жизненные победы. Рождение ребенка – это тоже огромное достижение, данное свыше. Семейной жизни мне тоже придется учиться, это для меня будет новый опыт. Мне теперь нужно научиться быть девушкой, которой нет необходимости за что-то бороться. Но, зная себя, я не могу представить – как я смогу жить без борьбы? Я уже всем рассказала, что собираюсь забеременеть, что скоро выйду замуж, хотя даты пока не знаю.

Перед чемпионатом Елена обещала показать всё, на что способна. И это ей удалось сполна. В интервью журналистам Исинбаева призналась, что пообщалась с другими российскими прыгуньями и рассказала им, что её «последний старт на чемпионате России». Девушки возразили: «Как же так? Вы же говорили, что до Рио останетесь?». Исинбаева стояла на своём: «Я вас всех на 10 лет старше, так что давайте сами. Чтобы вы продолжали мое дело». Речь идёт об Олимпиаде-2016, которая пройдёт в Рио-де-Жанейро. Как знать, возможно, уход Исинбаевой из спорта сейчас, после чемпионата – всего лишь тайм-аут перед очередным триумфом, уже в Рио. Как бы то ни было, болельщики и просто любители спорта ещё надолго запомнят ритуалы Елены Исинабаевой. Прятаться под пледом в ожидании своей попытки. Произносить полушёпотом известные только ей слова перед прыжком.