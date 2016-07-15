Официально: Виктория Азаренко ждет первенца

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко станет мамой уже в конце этого года. Радостной новостью 26-летняя спортсменка поделилась со своими фанатами.
Виктория Азаренко (запись в Facebook):
Дорогие фанаты, у меня есть потрясающая новость, которой я хочу поделиться с вами. Прошло несколько недель с тех пор, как в последний раз вы слышали обо мне. В период восстановления после травмы колена, которую я получила на «Ролан Гаррос», я получила новости от доктора, который сообщил, что в конце года я и мой бойфренд станем родителями.
Я пропущу остаток сезона и не смогу заниматься спортом, который так люблю, но при этом с большим энтузиазмом смотрю вперед. Теперь смогу развиваться там, где не могла проявить себя раньше.
Виктория подчеркнула, что в этот важный, знаковый для нее период жизни важна поддержка.
Теннисистка восхищается примерами сильных женщин-спортсменок, которые смогли не только вернуться в спорт после рождения ребенка, но и достигнуть высоких результатов.
Виктория Азаренко (запись в Facebook):
Я буду скучать по соревнованиям, но я очень рада тому, что впереди… Меня мотивируют многочисленные примеры сильных теннисисток, которые смогли вернуться на высокий уровень после рождения ребенка, а также женщин во всех сферах деятельности, которые могли развивать свои карьеры, воспитывая детей. Нет ничего важнее, чем стать родителем… Огромное спасибо моей семье, друзьям, команде, и спонсорам – ваша поддержка невероятна.
Что касается отца будущего ребенка, то никаких заявлений по этому поводу ни теннисистка, ни ее представители, не делали. По некоторым данным, молодого человека зовут Билли Маккиг.
В последнее время в его компании была замечена Азаренко. Мужчина неоднократно появлялся в Instagram Виктории, постоянно поддерживает ее на турнирах.