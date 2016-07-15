Официально: Виктория Азаренко ждет первенца

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко станет мамой уже в конце этого года. Радостной новостью 26-летняя спортсменка поделилась со своими фанатами.

Виктория Азаренко (запись в Facebook):

Дорогие фанаты, у меня есть потрясающая новость, которой я хочу поделиться с вами. Прошло несколько недель с тех пор, как в последний раз вы слышали обо мне. В период восстановления после травмы колена, которую я получила на «Ролан Гаррос», я получила новости от доктора, который сообщил, что в конце года я и мой бойфренд станем родителями.

Я пропущу остаток сезона и не смогу заниматься спортом, который так люблю, но при этом с большим энтузиазмом смотрю вперед. Теперь смогу развиваться там, где не могла проявить себя раньше.