В центральном матче 15 тура чемпионата Беларуси по мини-футболу встретились «Охрана-Динамо» и «Столица»

Новости Беларуси. Бывший и нынешний главные тренеры сборной Беларуси по мини-футболу сошлись по разные стороны баррикад в очередном матче чемпионата страны. «Охрана-Динамо» Владимира Игнатика принимала «Столицу» Андрея Толмача.

Столичники в предыдущем туре подбодрились победой над лидером – ВРЗ. Но особого значения тому успеху не придали. Каждый матч – отдельная история. Вот и на «Охрану» пришлось настраиваться всерьез. Несмотря на то, что динамовская команда в числе аутсайдеров, хозяева показали упорство даже без своего лучшего бомбардира Павла Книги, который отсутствовал из-за дисквалификации.

Правда, на цифрах на табло это не отразилось. Класс «Столицы» взял свое. Тарас Королишин оформил дубль, еще по голу провели Олег Горбенко и Сергей Крыкун. В итоге победа 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Игнатик, главный тренер МФК «Охрана-Динамо» (Минск):

Да, у нас пропускал игру ведущий игрок Павел Книга. Может, это сказалось. Я повторю: соперник очень серьезный. Это на сегодняшний день машина. Нам еще винтики нужно закручивать, а это машина. Там уже крутить ничего не надо, она работает на полную мощность.

15 тур подводит черту под первым кругом национального первенства. «Столица» к межкруговой паузе – вторая в таблице, в пассиве лишь одно поражение – от «УВД-Динамо». Кстати, именно с этой командой минчанам предстоит встречаться через неделю в рамках 1/8 кубкового финала.

Александр Черник, капитан МФК «Столица» (Минск):

Наоборот я где-то и доволен, что достался такой соперник. Уважительно отношусь, для меня это момент реабилитации. Приятно было играть на выезде, болельщики с серьезным настроем, с поддержкой своей команды. Приятно будет проверить себя.

18 декабря 15 тур завершится. Болельщиков ждет повторение майского финала: чемпион «Лидсельмаш» примет серебряного призера «Мапид».