Открытый Кубок Беларуси по фехтованию памяти заслуженных спортсменов и тренеров завершился в Минске

Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по фехтованию памяти заслуженных спортсменов и тренеров завершился накануне в столичном Дворце спорта. Закрывал соревновательную программу турнир шпажистов. Этот вид был самым массовым на нынешнем Кубке: всего больше полутора сотен участников.

В мужской части спор был особенно острым, здесь победа досталась Дмитрию Боровскому. У женщин решающие поединки вышли интернациональными, в полуфинал пробились представители сразу четырех школ: Беларуси, Грузии, Латвии и Литвы. А лучшей стала наша пятиборка Екатерина Орел, которую, по ее же собственным словам, никто не принимал всерьез. Причем в решающих стадиях она не встретила серьезного сопротивления, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екатерина Орел, победительница Открытого Кубка Беларуси по фехтованию на шпагах:

Это было просто пробное, как тренировка, чтобы что-то почерпнуть от фехтовальщиков. Все-таки они более техничные, более собранные, стоят на ногах. Мне очень понравился этот турнир.

В целом отечественные фехтовальщики оказались не очень гостеприимными. Ранее и в сабле, и в рапире они также не отдали побед приезжим спортсменам.

Организаторы же в ходе турнира проверили себя, взяли недочеты на карандаш и к апрелю постараются их исправить. Весной 2017 года в Минске пройдет молодежный чемпионат Европы.

Елена Масейкова, старший тренер национальной команды Беларуси по фехтованию:

К апрелю мы уже, определенно, наработали и масштаб соревнований, отработали само помещение. Посмотрели где и что удобно разместить. Конечно, это будет совсем другой уровень, более высокий. И требования, соответственно, европейские. И их уже предъявлять будем не мы сами себе, а наши технические делегаты из Европейской конфедерации.