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Виктория Азаренко считает помощь Александра Лукашенко по развитию тенниса в Беларуси неоценимой

09 апреля 2013 17:23
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Новости Беларуси. Большая помощь для большого спорта.  Виктория Азаренко отметила важную роль Указа Президента о господдержке для развития тенниса.

Одна из сильнейших теннисисток планеты сегодня в Минске отвечала на вопросы журналистов. Она заехала домой во время восстановления после травмы. На корт Азаренко планирует вернуться в мае.

Как отметила теннисистка, в то время, когда она начинала карьеру, таких условий и кортов в Беларуси не было. Но многие спортсмены, почему-то, по ее мнению, этого не ценят.

Виктория Азаренко, теннисистка, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Лично помощь Александра Лукашенко неоценима. Когда я начинала свою карьеру, у нас не было таких возможностей и условий, которые есть сейчас для теннисистов. Но, с моей точки зрения, они этого не ценят.

Своей главной соперницей на корте Виктория назвала Серену Уильямс. А олимпийские медали для первой ракетки Беларуси важнее, чем первый номер в рейтинге WTA. Азаренко также рассказала, что ее огорчают несправедливые упреки в отсутствии патриотизма. Недоброжелатели, по мнению Виктории, забывают, что она   представляет страну на каждом турнире, где выступает, и завоевала под белорусским флагом две олимпийские медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Азаренко:
Я люблю играть за свою страну, и я всегда за нее играю. И я патриотка. Кто бы что ни говорил об этом.

# Виктория Азаренко # Теннис

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