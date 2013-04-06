Новости Беларуси. Закрыли сезон по-калифорнийски. В горнолыжном центре «Силичи» проводили зиму с экстримом. Любители адреналина спускались со снежных склонов прямо в бассейн с ледяной водой. Более сотни желающих вызвались показать самый красивый прыжок.

Помимо соревнований отдыхающие оценили выступления профессиональных роллеров и скейтеров.

Зимний сезон в Силичах традиционно закрывается в первое воскресенье апреля. Обычно в этот день весна уже звенит ручьями.

В нынешнем году любители скоростных спусков, похоже, еще и не заметили, что пришло время прощаться с зимой.

Керим Керимов, организатор:

Много музыки, количество призов, которое не ограничено, огромное количество драйвовых участников, которые дарят нам этот праздник. Ранее мы проводили мероприятие - фактически заканчивался снег. В этом году определенный циклон внес корректировки в наше мероприятие.

Закрытие зимнего сезона невозможно представить без ежегодных соревнований. Экстремалы со всей страны 6 апреля приехали в горнолыжный центр, чтобы показать свое мастерство.

Все внимание приковано к этой потехе. Спортсмены феерично приземляются в открытый бассейн с ледяной водой.

Станислав участвует в соревнованиях впервые. Молодой человек 11 лет занимается акробатикой, говорит, приехал удивить публику и жюри специальным трюком.

Станислав Гладченко, участник соревнований:

Первый раз, конечно, страшно. Я, вообще, сам фристайлом занимаюсь, акробатикой. И решил попробовать, частенько ездил в «Силичи», решил попробовать приехать сюда на соревнования.

Одним при падении удается сделать двойное сальто, другим - сразу нырнуть. А кто-то и вовсе умудряется выйти сухим - проскользить по водной глади и финишировать прямо возле судей.

Сергей Романюк, участник соревнований:

Это было незабываемо, я почувствовал себя настоящим летающим конем, это было холодно!

Зрители:

Здорово, классно.

Брызг много, весело, классно. Поэтому главное – оставаться сухим и смотреть на это на все.

Какие бы чудачества ни демонстрировали участники, а безопасность превыше всего. В бассейне дежурит спасатель, который помогает любителям острых ощущений выбраться из воды. Этот уикенд, да и весь сезон, запомнится зрителям не только безумными прыжками.

Взрослые и дети также оценили выступления профессиональных роллеров и скейтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители:

Хорошие ребята. Третий год, третий год думаю, что в следующем тоже прыгну.

Мы приехали, думали, походим, посмотрим, послушаем музыку. И буквально минут через 20 просто понесло! Тут такая классная музыка! Тут такие люди прикольные!