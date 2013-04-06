Хоккейные команды Президента и Гродненской области боролись за победу на ледовой арене «Юности»

Новости Беларуси. Не пришлось скучать хоккейным болельщикам. 6 апреля проходили финальные игры шестых республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

На ледовой арене «Юности» игроки боролись за бронзу. На площадке - команды Президента и Гродненской области.

После серии взаимных смелых передач на 4 минуте счет открыла дружина Главы государства. К концу первого периода она настойчиво вела игру. Победный настрой команда продолжила и во втором периоде. Он завершился со счетом 5-0.

Владимир Цыплаков, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

От поражения в Брестской области, наша команда хочет реабилитироваться за это поражение, поэтому выкладывается, старается выиграть. Соперник достойный. Сами по игре видите, что не собирается уступать.

Дмитрий Саяпин, защитник хоккейной команды Гродненской области:

Мы уже закончили играть, но мы все равно продолжаем тренироваться. Готовимся к этим играм, форму поддерживаем.

Этот турнир - один из самых значимых среди любителей спорта. Высокий статус и уровень объясняется не только личным участием в соревнованиях Главы государства.

В прошлом легендарные профессиональные игроки также с удовольствием выходят на лед. Отличительная особенность игр - широкая география. С октября по апрель хоккейные поединки в рамках турнира прошли почти на двух десятках ледовых арен. Яркие матчи привлекают на трибуны все больше зрителей.

Зрители:

Посмотреть на команду Президента, поболеть. Очень интересуемся хоккеем, интересная такая, жаркая игра.

Всегда приятно посмотреть на игру, на настоящих мужчин, хоккей, и просто получить удовольствие.

Красивая игра. Будем болеть.

Я люблю хоккей!

И, как нам стало известно, победу в матче со счетом 10:2 одержала команда Президента.

6 апреля также на ледовой арене в Барановичах состоялась игра за первое и второе место. По правилам турнира, финалист определится после двух побед. Очередной матч - в следующие выходные в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.