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Хоккейные команды Президента и Гродненской области боролись за победу на ледовой арене «Юности»

06 апреля 2013 17:37
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Новости Беларуси. Не пришлось скучать хоккейным болельщикам. 6 апреля проходили финальные игры шестых республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

На ледовой арене «Юности» игроки боролись за бронзу. На площадке - команды Президента и Гродненской области.

После серии взаимных смелых передач на 4 минуте счет открыла дружина Главы государства. К концу первого периода она настойчиво вела игру. Победный настрой команда продолжила и во втором периоде. Он завершился со счетом 5-0.

Владимир Цыплаков, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
От поражения в Брестской области, наша команда хочет реабилитироваться за это поражение, поэтому выкладывается, старается выиграть. Соперник достойный. Сами по игре видите, что не собирается уступать.

Дмитрий Саяпин, защитник хоккейной команды Гродненской области:
Мы уже закончили играть, но мы все равно продолжаем тренироваться. Готовимся к этим играм, форму поддерживаем.

Этот турнир - один из самых значимых среди любителей спорта. Высокий статус и уровень объясняется не только личным участием в соревнованиях Главы государства.

В прошлом легендарные профессиональные игроки также с удовольствием выходят на лед. Отличительная особенность игр - широкая география. С октября по апрель хоккейные поединки в рамках турнира прошли  почти на двух десятках ледовых арен. Яркие матчи привлекают на трибуны все больше зрителей.

Зрители:
Посмотреть на команду Президента, поболеть. Очень интересуемся хоккеем, интересная такая, жаркая игра.
Всегда приятно посмотреть на игру, на настоящих мужчин, хоккей, и просто получить удовольствие.
Красивая игра. Будем болеть.
Я люблю хоккей!

И, как нам стало известно, победу  в матче  со счетом 10:2 одержала  команда Президента.

6 апреля также  на ледовой арене в Барановичах состоялась  игра за первое и второе место. По правилам турнира, финалист определится после двух побед. Очередной матч -  в следующие выходные в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хоккей Беларуси # Государственная политика # Владимир Цыплаков # Дмитрий Саяпин

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