Как назовут символ Чемпионата мира по хоккею-2014: Зюзю, Шайбик, Зубрик, Волот?

Новости Беларуси. Зубренок-хоккеист вскоре обретет имя и биографию. Национальный конкурс, приуроченный к Чемпионату мира по хоккею в 2014 году, вышел на финишную прямую. 9 апреля жюри назовет 10 лучших работ. А уже 10 апреля стартует интерактивное голосование, которое и определит победителей. Они получат дипломы и ценные призы - билеты на матчи мирового первенства.

К слову, конкурс вызвал настоящий ажиотаж среди белорусов. Недюжинную фантазию проявили все участники, от школьников до взрослых. Письма с историями и даже стихами приходили даже из России и Литвы. Самый маленький участник конкурса — 8-летний школьник. Своими предложениями делились и пенсионеры. В топ-10 попали имена славянского происхождения, связанные с национальной символикой, с образом зубра и, конечно, хоккеем.

Напомним, Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске с 9 по 25 мая 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Ворсин, председатель Белорусской федерации хоккея:

Мне запомнилась одна информация, которая пришла из первых из Брестской области, из Беловежской пущи. Там придумали целую сказку о том, как появился зубр, как его звали, помню, назвали его Зюзю, и история какая, чтобы смысловой характер носит для Беларуси, мощный, сильный, красивый, исторически связанный с нашей страной.

Петр Рябухин, менеджер дирекции по проведению Чемпионата мира по хоккею с шайбой - 2014:

В принципе, есть имена, которые выражают и хоккей, есть те, которые выражают мощь этого зубренка. Не исключаем возможность, что победит не один человек, а несколько, потому что, например, Шайбик, Зубрик, Волот предложили несколько людей, но мы обязательно всех отметим, всех наградим билетами на ЧМ по хоккею.