Виктория Азаренко прошла во второй круг Уимблдона

Новости Беларуси. Виктория Азаренко – во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На старте соревнований белоруска в двух партиях переиграла француженку Ализе Корне – 6:4,6:4.

А вот две другие наши представительницы провели свои поединки неудачно. Александра Саснович встречалась с 7-й ракеткой мира – Симоной Халеп. Уже на старте матча белоруска уступила свою подачу сопернице. Это и предопределило успех румынки в первой партии. Ведь далее теннисистки шли гейм в гейм. Поражение в партии – 4:6.