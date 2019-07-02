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Мужская команда «Минск» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве

02 июля 2019 09:20
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Новости Беларуси. В финальной серии столичным игрокам удалось трижды обыграть брестский «Строитель». Решающий матч состоялся в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов были сильнее гости. Итог серии – 3:0.

Напомним, что нынешней осенью Минск дебютирует в Европейской хоккейной лиге. Турнир пройдет с 4 по 6 октября в Барселоне. Для столичного клуба по хоккею на траве это второй успех в сезоне – 2018/2019. Ранее женская команда «Минск» также завоевала золотые награды чемпионата страны.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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