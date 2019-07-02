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Гандболист Сергей Шилович перешел в минский СКА

02 июля 2019 09:23
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Новости Беларуси. Правый полусредний сборной Беларуси – Сергей Шилович, продолжит свою карьеру в минском СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболист Сергей Шилович перешел в минский СКА-1

Последним клубом гандболиста был БГК имени Мешкова, за который Шилович отыграл пять сезонов. За национальную сборную игрок провёл 148 матчей и забросил 467 голов. В недавно завершившемся отборе на чемпионат Европы-2020, опытный полусредний помог белорусской команде пробиться в финальную стадию турнира. Именно в армейском клубе гандболист начинал свою профессиональную карьеру.

# Гандбол # Сергей Шилович # Фотофакт

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