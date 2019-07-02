Гандболист Сергей Шилович перешел в минский СКА

Последним клубом гандболиста был БГК имени Мешкова, за который Шилович отыграл пять сезонов. За национальную сборную игрок провёл 148 матчей и забросил 467 голов. В недавно завершившемся отборе на чемпионат Европы-2020, опытный полусредний помог белорусской команде пробиться в финальную стадию турнира. Именно в армейском клубе гандболист начинал свою профессиональную карьеру.