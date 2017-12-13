«Будем ждать всех на трибунах, чтобы поддерживали нас»: о чем говорят хоккеисты ХК «Юность-Минск» перед игрой в суперфинале Континентального кубка

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» 12 декабря прошла фотосессия, посвященная скорому старту «Юности» в суперфинале Континентального кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, он пройдет в Минске в январе. На протяжении почти 4 часов хоккеисты позировали перед приглашенной съемочной группой. Привычные к напряженным матчам и большим нагрузкам, игроки «Юности» стойко отнеслись к происходящему.

Константин Захаров, нападающий ХК «Юность-Минск»:

Не то, чтобы «обязаловка». Заранее предупредили, что такое будет, и мы были к этому готовы. Я думаю, когда всё смонтируют, интересно будет посмотреть людям. Минск примет суперфинал Континентального кубка с 12 по 14 января. Соперниками «Юности» будут казахстанский «Номад», итальянский «Риттэн Спорт» и британский «Шеффилд». Команда Михаила Захарова дважды выигрывала главный приз этих соревнований – в 2007 и 2011 годах. Константин Захаров:

Конечно, для нас, для болельщиков такое событие – не каждый день проводят суперфиналы, поэтому мы сами очень ждем его, и, я думаю, болельщики тоже ждут. Будем ждать всех на трибунах, чтобы поддерживали нас.