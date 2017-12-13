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  • «Будем ждать всех на трибунах, чтобы поддерживали нас»: о чем говорят хоккеисты ХК «Юность-Минск» перед игрой в суперфинале Континентального кубка

«Будем ждать всех на трибунах, чтобы поддерживали нас»: о чем говорят хоккеисты ХК «Юность-Минск» перед игрой в суперфинале Континентального кубка

13 декабря 2017 09:59
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Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» 12 декабря прошла фотосессия, посвященная скорому старту «Юности» в суперфинале Континентального кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, он пройдет в Минске в январе.

На протяжении почти 4 часов хоккеисты позировали перед приглашенной съемочной группой. Привычные к напряженным матчам и большим нагрузкам, игроки «Юности» стойко отнеслись к происходящему.

«Будем ждать всех на трибунах, чтобы поддерживали нас»: о чем говорят хоккеисты ХК «Юность-Минск» перед игрой в суперфинале Континентального кубка-1

Константин Захаров, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Не то, чтобы «обязаловка». Заранее предупредили, что такое будет, и мы были к этому готовы. Я думаю, когда всё смонтируют, интересно будет посмотреть людям.

Минск примет суперфинал Континентального кубка с 12 по 14 января.

Соперниками «Юности» будут казахстанский «Номад», итальянский «Риттэн Спорт» и британский «Шеффилд». Команда

Михаила Захарова дважды выигрывала главный приз этих соревнований – в 2007 и 2011 годах.

Константин Захаров:
Конечно, для нас, для болельщиков такое событие – не каждый день проводят суперфиналы, поэтому мы сами очень ждем его, и, я думаю, болельщики тоже ждут. Будем ждать всех на трибунах, чтобы поддерживали нас.

«Будем ждать всех на трибунах, чтобы поддерживали нас»: о чем говорят хоккеисты ХК «Юность-Минск» перед игрой в суперфинале Континентального кубка-4

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:
Надеюсь я, что, во-первых, много болельщиков придет на этот матч. Это финал, международный статус. Я думаю, что будет интересно.

Если полные трибуны, везде тяжело играть – на выезде, дома. Главное, чтобы тебя поддерживали. Я надеюсь, что нам это только в плюс будет.

# Хоккей Беларуси # Андрей Антонов # Константин Захаров

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