«Будем играть активно, жестко, больше лезть на ворота»: как игроки команды U-20 готовятся к молодежному Чемпионату мира по хоккею в США

Новости Беларуси. 26 декабря в американском Баффало стартует молодежный Чемпионат мира по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборная Беларуси, вернувшая себе прописку в элитной компании, в стартовой игре предстоящего форума встретится с командой Швеции. Также в одной группе с парнями Юрия Файкова находятся «молодежки» Швейцарии, России и Чехии. Четыре команды из пяти выступят в плей-офф.

12 декабря наши ребята расширенным составом начали учебно-тренировочный сбор. Юрию Файкову предстоит отсеять четырех хоккеистов из 28. Уже 16 декабря сборная Беларуси U-20 отправится в Соединенные Штаты, где до начала чемпионата мира проведет три спарринга – с молодежным составом Баффало, а также сверстниками из команд США и Словакии.

Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):

Сейчас находимся в режиме тренировок очень тяжелых. Но ребята всё хорошо понимают, правильно, работают. Выходного 16-го у нас будет в самолете. Мы обычно выигрывали команды всегда: не за счет каких-то личностей, а за счет выполнения тренерской установки, нашей системы подготовки, системы игры. За счет этого мы всегда выигрывали.