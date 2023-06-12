Виктория Азаренко победно стартовала на турнире в Нидерландах

Правда, несмотря на разницу в рейтинге, противостояние выдалось неуступчивым и крайне напряженным. В первом сете обе спортсменки совершали ошибки, боролись за каждый гейм и в итоге перевели игру на тай-брейк, где победу праздновала Азаренко со счетом 7:5. Вторая партия прошла не менее напряженно, однако в ключевой момент белоруска собралась и показала привычный для нее победный теннис. Противостояние длилось чуть более двух часов. Уже завтра, 13 июня, на этом же турнире в одиночном разряде стартуют Александра Саснович и Илья Ивашко.