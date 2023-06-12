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Виктория Азаренко победно стартовала на турнире в Нидерландах

12 июня 2023 14:27
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Виктория Азаренко победно стартовала на турнире категории 250 в нидерландском Хертогенбосе. Белоруска в двух сетах обыграла 231-й номер мирового топа Наталью Стеванович из Сербии – 7:6, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко победно стартовала на турнире в Нидерландах-1

Правда, несмотря на разницу в рейтинге, противостояние выдалось неуступчивым и крайне напряженным. В первом сете обе спортсменки совершали ошибки, боролись за каждый гейм и в итоге перевели игру на тай-брейк, где победу праздновала Азаренко со счетом 7:5. Вторая партия прошла не менее напряженно, однако в ключевой момент белоруска собралась и показала привычный для нее победный теннис. Противостояние длилось чуть более двух часов. Уже завтра, 13 июня, на этом же турнире в одиночном разряде стартуют Александра Саснович и Илья Ивашко.

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Фотофакт

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