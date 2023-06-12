«Даже мотивировать не надо». Стартовал городской этап «Кожаного мяча» в средней возрастной группе

Новости Беларуси. Пока взрослые футболисты только готовятся выйти на поле, юные любители игры № 1 уже начали выяснять отношения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске проходят матчи «Кожаного мяча». Данные соревнования организованы при поддержке Президентского спортивного клуба. А участвуют в турнире ребята 2011-2012-го годов рождения.

Профессионально занимающихся футболом среди парней нет. А для некоторых «Кожаный мяч» и вовсе стал первым серьезным турниром. Здесь ребята крепнут, набираются опыта, эмоций и игровой практики. А присматривают за ними специалисты. Перспективные юноши, которые особенно проявят себя, могут получить возможность продолжить играть на более серьезном уровне.

Томаш Гумеров, тренер команды Советского района:

Готовились уже за два месяца, дружеские матчи играли, дети очень ждут эти соревнования. Стараются показать все самое лучшее, что они могут. Это начало, толчок. Они видят, как все происходит. Организация на уровне хорошем. И от этого все начинается. Бывает, единицы выстреливают и находят себя в футболе. Я уже в «Кожаном мяче» давно участвую, примеры есть такие. Касараб Максим, мой воспитанник, тоже прошел через «Кожаный мяч», сейчас играет в ФК в высшей лиге.

Сергей Дубоенко, тренер команды Октябрьского района:

Здесь даже мотивировать не надо. Они сами понимают, что «Кожаный мяч» – это есть «Кожаный мяч». Поэтому глаза горят, эмоции бурлят. Чтобы у них всегда был стимул такой с другими командами соревноваться. Обязательно должны быть такие турниры. Все с футбола любительского начинается, поэтому все для них, все для детей.