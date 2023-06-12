Белорусские шахматисты завоевали 8 наград на юниорском чемпионате мира

Белорусские шахматисты завоевали восемь наград на юниорском чемпионате мира по рапиду и блицу, который завершился в Грузии. В соревнованиях приняли участи около 500 юных спортсменов из 36 стран мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские шахматисты завоевали восемь наград на юниорском чемпионате мира по рапиду и блицу, который завершился в Грузии. В соревнованиях приняли участи около 500 юных спортсменов из 36 стран мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Единственное золото в копилку белорусской команды положила Анастасия Севостьянчук, которая выиграла турнир по блицу в возрастной категории до 10 лет. Кроме этого в копилке нашей сборной пять серебряных медалей и две бронзы.