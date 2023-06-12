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Белорусские шахматисты завоевали 8 наград на юниорском чемпионате мира

12 июня 2023 12:58
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Белорусские шахматисты завоевали восемь наград на юниорском чемпионате мира по рапиду и блицу, который завершился в Грузии. В соревнованиях приняли участи около 500 юных спортсменов из 36 стран мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские шахматисты завоевали 8 наград на юниорском чемпионате мира-1

Единственное золото в копилку белорусской команды положила Анастасия Севостьянчук, которая выиграла турнир по блицу в возрастной категории до 10 лет. Кроме этого в копилке нашей сборной пять серебряных медалей и две бронзы.

# Шахматы # Анастасия Севостьянчук # Фотофакт

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