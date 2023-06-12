Белорусские дзюдоисты завоевали 9 наград на открытом чемпионате Азии

Медально белорусские спортсмены выступили на открытом Кубке Азии по дзюдо. По итогам старта в копилке нашей сборной девять наград, три из которых высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото в своих весовых категориях завоевали Егор Воропаев, Егор Кухаренко и Дарья Концевая. Серебряные медали в активе Александра Сидорика и Ксении Данилович. Бронзой отметились Даниэль Мукете, Конрад Шока, Руслан Головачев и Яна Макрецкая. Впереди у наших дзюдоистов турнир серии Большого шлема в Астане. Именно там они смогут побороться за очередные рейтинговые очки к Олимпиаде-2024.