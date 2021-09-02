Виктория Азаренко перед матчем с 10 ракеткой мира: «Чтобы выигрывать титулы, нужно побеждать лучших игроков»

Виктория Азаренко, 15-я ракетка мира:

Уверена, это будет очень сложный матч. Она опасная соперница, чемпионка ТБШ [турниров Большого шлема – прим. ред.], поэтому определенно знает, что нужно, чтобы выступать на больших аренах и выигрывать крупные матчи. Я люблю такие испытания. Сейчас она будет в третьем раунде, но это не имеет значения. Знаете, чтобы выигрывать титулы, нужно побеждать лучших игроков. Я с нетерпением жду такие важные матчи.