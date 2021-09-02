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Соболенко и Азаренко вышли в третий раунд US Open

02 сентября 2021 15:09
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Новости Беларуси. На Открытом чемпионате США держат высокую планку две белоруски. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко во втором раунде в двух сетах одолела соперницу из Италии Джасмин Паолини (6:3, 7:6), сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тем самым белоруска вышла в третий раунд, где сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы.

Соболенко и Азаренко вышли в третий раунд US Open-1

Еще одна наша соотечественница Арина Соболенко одержала победу над соперницей из Словении Тамарой Зиданшек (6:3, 6:1) и вышла в третий раунд, где сразится с американкой Даниэль Коллинз. Безусловный фаворит – белоруска. Она вторая ракетка планеты. А визави занимает лишь 40-ю позицию.

Соболенко и Азаренко вышли в третий раунд US Open-4

Матчи за следующий раунд пройдут уже завтра, 3 сентября.

# Теннис # Виктория Азаренко # Джасмин Паолини # Гарбинье Мугуруса # Арина Соболенко # Тамара Зиданшек # Даниэль Коллинз # Фотофакт

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