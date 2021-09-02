Соболенко и Азаренко вышли в третий раунд US Open

Новости Беларуси. На Открытом чемпионате США держат высокую планку две белоруски. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко во втором раунде в двух сетах одолела соперницу из Италии Джасмин Паолини (6:3, 7:6), сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тем самым белоруска вышла в третий раунд, где сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы.