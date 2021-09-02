Гродненский «Неман» на выезде победил «Витебск» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. 1 сентября прошло три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 1 сентября прошло три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Гродненский «Неман» на выезде разобрался с «Витебском» – 4:1. Хоккеисты «Немана» со старта атаковали соперника и держали ход игры. Проигравшие смогли забросить шайбу лишь в третьем периоде.
Вот полная картина игрового дня.
Турнирную таблицу возглавляет гродненский «Неман». А вечером 2 сентября пройдет еще три матча.