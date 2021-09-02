«Будет весело тебе – будет веселиться лошадь». Как лошади могут влиять на настроение человека?

Новости Беларуси. Гармония и грация. Единственный вид спорта, где не все зависит от человека. В программе « Центральный регион » на СТВ рассказали, как добиться успехов в конном спорте и заслужить расположение скакуна-чемпиона. Яна Шипко, корреспондент:

Если ребенок мечтает о конном спорте, с чего нужно начинать?

Наталья Шалима, директор ДЮШОР № 2 Молодечненского райисполкома:

Приехать к нам в спортивную школу, которая находится в агрогородке Полочаны, чтобы записаться в отделение конного спорта, набираем детишек 9-11 лет, должны быть дети здоровы по медицинским показаниям. И также должно быть разрешение от родителей. А далее должно быть желание детей. Конечно, конный спорт – это не для каждого. Это должны быть смелые прежде всего дети, целеустремленные. И основное – должны любить лошадей. Потому что лошадь – это их друг, за лошадью также надо ухаживать. Кроме того, что они ездят верхом, ухаживают за лошадьми, чистят их, приводят в порядок, прически им делают, они также помогают в заготовке моркови, которую мы заготавливаем каждый год, работая у фермера.

Яна Шипко:

Вот такая чистка, еще и дополнительный массаж для лошади, хорошо влияет на кровообращение. Это нужно делать до каждой тренировки и после. С чистки начинается общение человека и лошади. Если она позволяет делать это, то это показатель доверия.

Анна Сергеева, тренер-преподаватель СДЮШОР № 2 Молодечненского райисполкома:

Это Колетто. Это мальчик, ему четыре года. Его полностью с нуля заезжала, выезжала я. Бытует такое поверье, что как корабль назовешь, так он и поплывет, это касается и лошадей. С итальянского языка Колетто переводится как жеребенок. Ему 4 года, уже довольно такой взрослый, если на людской возраст, тем не менее, я так понимаю, до старости останется жеребенком. Вот так каждое утро начинается, поэтому на работу я лечу просто с радостью, это не передать словами, мы целуемся, мы обнимаемся, мы попрошайничаем сахар, вот так вот. Яна Шипко:

Если уже кто-то пришел, то в основном остаются?

Наталья Шалима:

Практически отсева детей мало. Если дети даже заканчивают школу, они поступают в институты и возвращаются потом сюда. Приходят на прокат заниматься. Все равно душой они здесь.

Анна Сергеева:

После университета я знала, что сюда приду. Дети приходят, кто-то остается в спорте, кто-то просто мечту детства исполняет. Я помню это ощущение детства, когда сюда летишь после уроков, сидишь тут до темноты, чешешь лошадей, седлаешь, ездишь, моешь, заплетаешь. Хочется это ощущение передавать остальным детям.

Ксения Плышковская, воспитанница СДЮШОР № 2 Молодечненского райисполкома:

Когда мне его первый раз дали, увидела, что на нем получается. Мы, может, две похожие личности. Если бы не конный спорт, я была бы, может, гадкой какой-нибудь, потому что любовь умеет менять людей, а Гринпис меня поменял. Я вот летом не часто ездила, там были свои причины. Я болела. Мне девочки скидывали его, что он скучает по мне.

Наталья Шалима:

Должна сформироваться спортивная пара по характеру. Довольно сложно, потому что лошади, как и люди, имеют разный характер. Чтобы сложилась пара, иногда надо годами работать. У нас все верховые породы: ганноверская, голштинская, ольденбургская. Это породы, которые выведены для конкура и выездки. У нас сильные лошади. Последние годы не совсем хорошо выступаем, поскольку было мало стартов у нас из-за эпидемии. Но дети стремятся, на республиканские соревнования выезжаем.

– Лошади – милые существа.

– Очень хорошие друзья.

– Некоторые дома утром спят, а мы работаем.

– А как успеваете уроки делать?

– Иногда не успеваем, вечером или на перемене можно делать.

– Пока ждешь автобус, пасешь лошадь.

Я люблю лошадей, занимаюсь уже два года. Самая любимая лошадь – это Либерал. Это он. Я на нем больше всего езжу, на соревнованиях выступаю, очень люблю ездить на нем. Мы уже побеждали, занимали первые места. Мне нравятся лошади, я их очень люблю, у меня занимается дядя конным спортом, я тоже захотел заниматься, добиться своих успехов. Анна Сергеева:

Они чувствуют отношение человека, действительно, лошадь не проведешь. Вплоть до того, что тренера, которые не первый год уже тренируют, я вижу по лошади состояние психологическое ребенка. Лошадь как зеркало. Мы можем спрятать свои чувства, какие-то свои нервы, какую-то свою злость, какую-то свою радость, счастье. Но никогда от лошади не спрячешь. То есть выезжают на тренировку дети, я уже по лошади вижу, какое настроение у ребенка. Если будешь бояться ты – будет бояться лошадь. Будет весело тебе – будет веселиться лошадь.

– На что он намекает сейчас?

– На сахар намекает. Он же постоял 10 минут, поэтому за это вознаграждение требуется.

Яна Шипко:

В группе начальной подготовки, где я и попробовала сесть в седло, лошади постарше. Они более покладистые. Но, кажется, что к Ливерпулю это не относится. Он у нас парень с характером. И очень хитрый. Если с профессиональными всадниками он брал высоту в 130 сантиметров, то мне спасибо на том, что удалось заставить его хотя бы пошагать. Яна Шипко:

Сколько времени нужно, чтобы что-то начало получаться? Анна Сергеева:

Это индивидуально от человека зависит, потому что есть дети, которые более смелые и физически крепкие, у них и с координацией может быть получше. Они могут на второе-третье занятие сразу поехать. А есть дети, которые физически слабее или эмоционально.

Анна Сергеева:

Если сравнить со странами зарубежья, где только частные школы, у нас школы государственные. Оплата, как и в общеобразовательных, символическая. Самое дорогое – это, естественно, в конном спорте снаряжение, экипировка всадника и снаряжение для лошади. У нас в Беларуси это доступно каждому, зависит от желания, идут навстречу и школы спортивные, снабжают и одеждой, и экипировкой, и снаряжением для лошадей. Главное – желание детей. Но желание у них бешеное. Иногда даже устают тренера. Дети тут могут сидеть просто днями и ночами.

Елизавета Османова, воспитанница СДЮШОР № 2 Молодечненского райисполкома:

Мне с самого детства понравились лошади, один раз я приехала на конюшню, мне очень сильно понравилось. И вот сейчас уже я занимаюсь здесь. Иногда появляется страх, из-за страха бывают проблемы. Но его надо все-таки перебороть, тогда будет намного проще. Я стараюсь каждый день приезжать, пропускать тренировки уже не могу. Я думаю, идти дальше, и никогда не бояться, и добиваться каких-то результатов.