Виктория Азаренко обыграла Юлию Готовко и вышла в 1/8 финала турнира в Германии

Новости Беларуси. Две белоруски стартовали на турнире в немецком Бад-Хомбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, жребий свел наших девушек между собой уже в первом раунде.

Речь о Виктории Азаренко и Юлии Готовко. Сильнее в этом противостоянии оказалась более опытная Виктория. Однако в первой партии 21-летняя Готовко сумела навязать серьезную борьбу. По ходу сета Юлия даже вела 5:3, но Азаренко взяла четыре гейма подряд и оставила партию за собой – 7:5. А вот во втором сете интриги уже не было – Виктория повесила сопернице баранку – 6:0.