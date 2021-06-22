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Виктория Азаренко обыграла Юлию Готовко и вышла в 1/8 финала турнира в Германии

22 июня 2021 19:03
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Новости Беларуси. Две белоруски стартовали на турнире в немецком Бад-Хомбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, жребий свел наших девушек между собой уже в первом раунде.

Виктория Азаренко обыграла Юлию Готовко и вышла в 1/8 финала турнира в Германии-1

Речь о Виктории Азаренко и Юлии Готовко. Сильнее в этом противостоянии оказалась более опытная Виктория. Однако в первой партии 21-летняя Готовко сумела навязать серьезную борьбу. По ходу сета Юлия даже вела 5:3, но Азаренко взяла четыре гейма подряд и оставила партию за собой – 7:5. А вот во втором сете интриги уже не было – Виктория повесила сопернице баранку – 6:0.

Виктория Азаренко обыграла Юлию Готовко и вышла в 1/8 финала турнира в Германии-4

В 1/8 финала вторая сеяная турнира Азаренко сыграет против француженки Ализе Корне. Матч запланирован на 23 июня.

# Теннис # Виктория Азаренко # Юлия Готовко # Ализе Корне # Фотофакт

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