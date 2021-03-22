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В матче против «Питтсбурга» Егор Шарангович провёл пять бросков

22 марта 2021 16:56
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Белорусский нападающий Егор Шарангович провел очередной матч в Национальной хоккейной лиге. «Нью-Джерси» в третий раз за четыре дня играл с «Питтсбургом» и победил в овертайме 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В матче против «Питтсбурга» Егор Шарангович провёл пять бросков-1

Единственную шайбу в основное время организовала тройка Шаранговича, которая вышла на лед против Кросби и компании. Всего же в этом матче Егор провел на льду 19 минут и 4 секунды – это 22 смены. Из них 2:04 – в меньшинстве. За это время белорус совершил пять бросков, один из которых был заблокирован, и завершил встречу при показателе полезности +1.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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