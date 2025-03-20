Завершился финал турнира «Золотая шайба» в группе Б

Команда Гродненской области «Ледовые рыцари» одержала победу в Республиканском турнире по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» в группе Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В городках и местечках, где живут эти ребята, нет своих ледовых арен, и поэтому дети тренируются на чужих площадках.

Собрать команду и поиграть в хоккей, кажется, простая задача, однако не для всех. Еще существует много маленьких селений, где ледовые катки – это мечта. Учителя физкультуры, истинные энтузиасты, все же не опускают рук и стараются привить детям не только любовь к хоккею, но и обучить их этой игре. А проверить уровень мастерства можно на соревнованиях. Чтобы все было по справедливости, эти коллективы соперничают между собой в группе Б турнира «Золотая шайба».