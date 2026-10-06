Новости по тегу #Международный олимпийский комитет

Проекты городов-претендентов будут оценивать по техническим критериям и стратегическим аспектам.
Исполнительный совет международной организации снял все ограничения и рекомендовал федерациям допустить отечественных атлетов к турнирам. В том числе и в командных видах.
Спортсменка будет выступать в нейтральном статусе.
Новая глава организации предложила создать рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами.
Ковентри 41 год, она двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и первая женщина-президент в истории организации.
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