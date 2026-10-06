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Новости по тегу #Международный олимпийский комитет

Выборы столицы Олимпиады-2036: как будет работать новая система МОК
06 октября 2026 13:46

Выборы столицы Олимпиады-2036: как будет работать новая система МОК

Национальный олимпийский комитет приветствует решение МОК в отношении наших спортсменов
08 мая 2026 11:34

Национальный олимпийский комитет приветствует решение МОК в отношении наших спортсменов

МОК допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову к участию в Олимпийских играх
28 ноября 2025 17:43

МОК допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову к участию в Олимпийских играх

Избранный президент МОК выступила против отстранения стран от Олимпиады из-за военных конфликтов
22 марта 2025 13:44

Избранный президент МОК выступила против отстранения стран от Олимпиады из-за военных конфликтов

Виктор Лукашенко поздравил нового Президента МОК Кирсти Ковентри с избранием
20 марта 2025 19:44

Виктор Лукашенко поздравил нового Президента МОК Кирсти Ковентри с избранием

Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге отмечает 70-летие
02 мая 2012 10:50

Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге отмечает 70-летие