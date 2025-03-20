Сборная Беларуси по футболу одержала самую крупную выездную победу в истории

Национальная сборная Беларуси по футболу в товарищеском матче на выезде разгромила команду Таджикистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Национальная сборная Беларуси по футболу в товарищеском матче на выезде разгромила команду Таджикистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Пять безответных мячей влетели в ворота хозяев. Игра проходила в Душанбе. На 64-й минуте Виталий Лисакович открыл счет. Через 9 минут укрепил перевес белорусов Трофим Мельниченко. Команда Карлоса Алоса ударно провела концовку поединка. В заключительной 10-минутке отличился Евгений Яблонский, Лисакович оформил дубль, а окончательный счет на табло установил Артем Концевой.
Карлос Алос, главный тренер национальной команды Беларуси по футболу:
Мы прилетели сюда фактически в очень теплую погоду. Это резкая смена. У большинства футболистов около нуля погода была. Здесь больше 20 градусов. Опять же, искусственное поле. Это тоже нелегко, к этому нелегко приспособиться, адаптироваться.
Понятное дело, что у нас сейчас товарищеские матчи, и это возможность проверить какие-то новые тактические построения, новые схемы. Но также, конечно, мы анализировали соперника и отталкивались от его игры.
Я доволен тем, как действовала команда. Нам в первом тайме было нелегко адаптироваться к условиям, но мы заставили соперника много работать, затратить много сил по ходу первого тайма. Что позволило нам переломить игру в свою пользу по ходу второго.
Виталий Лисакович, нападающий национальной команды Беларуси по футболу:
В первом тайме было тяжело, так как погода. Очень тяжелое поле, очень. Пять минут, пару рывков делаешь, и чувствуется климат и все остальное. Не знаю, мяч отскочил, в одно касание пробил. Какой-то, может, темп. Парни поверили, и поэтому 5-0.
Сборная Беларуси в поединке против таджиков установила рекорд. Наши ребята одержали самую крупную выездную победу в истории. После матча в Душанбе отечественная сборная отправится в Баку, где 25 марта сыграет спарринг против команды Азербайджана.