Сборная Беларуси по футболу одержала самую крупную выездную победу в истории

Пять безответных мячей влетели в ворота хозяев. Игра проходила в Душанбе. На 64-й минуте Виталий Лисакович открыл счет. Через 9 минут укрепил перевес белорусов Трофим Мельниченко. Команда Карлоса Алоса ударно провела концовку поединка. В заключительной 10-минутке отличился Евгений Яблонский, Лисакович оформил дубль, а окончательный счет на табло установил Артем Концевой.

Карлос Алос, главный тренер национальной команды Беларуси по футболу:

Мы прилетели сюда фактически в очень теплую погоду. Это резкая смена. У большинства футболистов около нуля погода была. Здесь больше 20 градусов. Опять же, искусственное поле. Это тоже нелегко, к этому нелегко приспособиться, адаптироваться.

Понятное дело, что у нас сейчас товарищеские матчи, и это возможность проверить какие-то новые тактические построения, новые схемы. Но также, конечно, мы анализировали соперника и отталкивались от его игры.

Я доволен тем, как действовала команда. Нам в первом тайме было нелегко адаптироваться к условиям, но мы заставили соперника много работать, затратить много сил по ходу первого тайма. Что позволило нам переломить игру в свою пользу по ходу второго.