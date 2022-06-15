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Виктор Лукашенко и Александр Карелин обсудили формы работы Беларуси и России в спортивной сфере

15 июня 2022 18:03
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Новости Беларуси. Cегодня, 15 июня, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко провел встречу с сенатором Российской Федерации, трехкратным чемпионом Олимпийских игр Александром Карелиным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прославленный борец поблагодарил президента НОК Беларуси за приглашение на Национальный форум атлетов с участием российской делегации, который прошел в апреле.

«А у нас же руки-хваталки очень нужны». Александр Карелин – интервью о семейной жизни, спорте и политике (тут подробнее).  

Виктор Лукашенко и Александр Карелин обсудили формы работы Беларуси и России в спортивной сфере-1

В ходе встречи были обсуждены формы взаимодействия Беларуси и России в спортивной сфере, а также дана отрицательная оценка решениям многих международных федераций по отстранению атлетов двух стран от участия в соревнованиях.

# Беларусь-Россия # Александр Карелин # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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