Виктор Лукашенко и Александр Карелин обсудили формы работы Беларуси и России в спортивной сфере

Новости Беларуси. Cегодня, 15 июня, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко провел встречу с сенатором Российской Федерации, трехкратным чемпионом Олимпийских игр Александром Карелиным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прославленный борец поблагодарил президента НОК Беларуси за приглашение на Национальный форум атлетов с участием российской делегации, который прошел в апреле.

«А у нас же руки-хваталки очень нужны». Александр Карелин – интервью о семейной жизни, спорте и политике (тут подробнее).