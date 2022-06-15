Теннис. Саснович обыграла немку Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Александра Саснович вышла в 1/4 теннисного турнира в Берлине категории 500. Во втором круге была повержена хозяйка кортов Андреа Петкович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающие моменты матча белоруска действовала уверенно, закрывала ключевые геймы в свою пользу и победила со счетом 6:4, 6:4. В следующем раунде Саснович сыграет с победительницей противостояния Онс Жабер – Алисия Паркс.