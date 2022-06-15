Прямой эфир

Теннис. Саснович обыграла немку Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

15 июня 2022 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александра Саснович вышла в 1/4 теннисного турнира в Берлине категории 500. Во втором круге была повержена хозяйка кортов Андреа Петкович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Саснович обыграла немку Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине-1

В решающие моменты матча белоруска действовала уверенно, закрывала ключевые геймы в свою пользу и победила со счетом 6:4, 6:4. В следующем раунде Саснович сыграет с победительницей противостояния Онс Жабер – Алисия Паркс.

# Теннис # Александра Саснович # Андреа Петкович # Онс Жабер # Алисия Паркс

Другие новости рубрики

Все новости
Клуб «Столица» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу
15 июня 2022 13:08

Клуб «Столица» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу

Теннисисты из Беларуси и России примут участие в открытом чемпионате США
15 июня 2022 13:01

Теннисисты из Беларуси и России примут участие в открытом чемпионате США

Футбол. «Шахтёр» и минское «Динамо» узнали первых соперников по Еврокубкам
14 июня 2022 21:21

Футбол. «Шахтёр» и минское «Динамо» узнали первых соперников по Еврокубкам