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Клуб «Столица» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу

15 июня 2022 13:08
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Новости Беларуси. Спортсмены «Столицы» – чемпионы Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третьей встрече финальной серии они смогли на выезде обыграть гомельский ВРЗ и завоевать золото.

Клуб «Столица» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу-1

Гости уверенно начали противостояние, открыв счет на 3-й минуте. Однако сохранить неприкосновенность ворот им не удалось. Футзалисты ВРЗ сравняли цифры на табло. Но во втором отрезке столичные спортсмены смогли вырваться вперед благодаря стараниям Владимира Жигалко, который, к слову, стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Клуб «Столица» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу-4

Точку в этом противостоянии поставил третий гол в ворота гомельской дружины. Хозяева пытались отыграться и заменили вратаря на полевого игрока, но это привело к очередному взятию ворот минчанами. Как итог – победа «Столицы» со счетом 4:1 в матче и 3:0 в серии.

# Футбол Беларуси # Владимир Жигалко # Фотофакт

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