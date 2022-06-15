Клуб «Столица» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. Спортсмены «Столицы» – чемпионы Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третьей встрече финальной серии они смогли на выезде обыграть гомельский ВРЗ и завоевать золото.

Гости уверенно начали противостояние, открыв счет на 3-й минуте. Однако сохранить неприкосновенность ворот им не удалось. Футзалисты ВРЗ сравняли цифры на табло. Но во втором отрезке столичные спортсмены смогли вырваться вперед благодаря стараниям Владимира Жигалко, который, к слову, стал лучшим бомбардиром чемпионата.