Клуб «Столица» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. Спортсмены «Столицы» – чемпионы Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третьей встрече финальной серии они смогли на выезде обыграть гомельский ВРЗ и завоевать золото.
Новости Беларуси. Спортсмены «Столицы» – чемпионы Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третьей встрече финальной серии они смогли на выезде обыграть гомельский ВРЗ и завоевать золото.
Гости уверенно начали противостояние, открыв счет на 3-й минуте. Однако сохранить неприкосновенность ворот им не удалось. Футзалисты ВРЗ сравняли цифры на табло. Но во втором отрезке столичные спортсмены смогли вырваться вперед благодаря стараниям Владимира Жигалко, который, к слову, стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Точку в этом противостоянии поставил третий гол в ворота гомельской дружины. Хозяева пытались отыграться и заменили вратаря на полевого игрока, но это привело к очередному взятию ворот минчанами. Как итог – победа «Столицы» со счетом 4:1 в матче и 3:0 в серии.