Теннисисты из Беларуси и России примут участие в открытом чемпионате США

Белорусские и российские теннисисты смогут принять участие в четвертом сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытом чемпионате США, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2022 году US Open пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.
Белорусские и российские теннисисты смогут принять участие в четвертом сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытом чемпионате США, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2022 году US Open пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.
Напомним, ранее британские власти запретили теннисистам из Беларуси и России играть на Уимблдонском турнире, за что АТР и WTA лишили турнир «Большого шлема» рейтинговых очков. Действующими победителями US Open являются россиянин Даниил Медведев и представительница Великобритании Эмма Радукану.