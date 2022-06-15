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Теннисисты из Беларуси и России примут участие в открытом чемпионате США

15 июня 2022 13:01
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Белорусские и российские теннисисты смогут принять участие в четвертом сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытом чемпионате США, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2022 году US Open пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

Теннисисты из Беларуси и России примут участие в открытом чемпионате США-1

Напомним, ранее британские власти запретили теннисистам из Беларуси и России играть на Уимблдонском турнире, за что АТР и WTA лишили турнир «Большого шлема» рейтинговых очков. Действующими победителями US Open являются россиянин Даниил Медведев и представительница Великобритании Эмма Радукану.

# Теннис # Даниил Медведев # Эмма Радукану # Фотофакт

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