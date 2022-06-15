Теннисисты из Беларуси и России примут участие в открытом чемпионате США

Белорусские и российские теннисисты смогут принять участие в четвертом сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытом чемпионате США, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2022 году US Open пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.