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Виктор Гончаренко назначен главным тренером ЦСКА

12 декабря 2016 13:39
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Виктор Гончаренко назначен главным тренером футбольного ЦСКА. Об этом сегодня сообщили на официальной странице клуба в Twitter.

Виктор Гончаренко назначен главным тренером ЦСКА-1

В ЦСКА также отметили, что контракт с белорусским специалистом заключен на два года с возможностью продления.

​Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера Леонида Слуцкого, об отставке которого стало известно в начале декабря.

Гончаренко настроен решительно. С футболистами ЦСКА он знаком давно, и рассчитывает, что это поможет в дальнейшей работе.

Напомним, на прошлой неделе в Минске прошла церемония закрытия футбольного сезона – «Звездный мяч-2016». Виктор Гончаренко стал лучшим белорусским тренером. Награду за папу в тот вечер получал сын Артем. Стильный и уверенный, молодой человек растрогал присутствующих своей речью (здесь подробнее). 

# Футбол # Фотофакт # Виктор Гончаренко

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