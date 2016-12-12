Виктор Гончаренко назначен главным тренером ЦСКА

Виктор Гончаренко назначен главным тренером футбольного ЦСКА. Об этом сегодня сообщили на официальной странице клуба в Twitter.

В ЦСКА также отметили, что контракт с белорусским специалистом заключен на два года с возможностью продления.

​Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера Леонида Слуцкого, об отставке которого стало известно в начале декабря.

Гончаренко настроен решительно. С футболистами ЦСКА он знаком давно, и рассчитывает, что это поможет в дальнейшей работе.



Напомним, на прошлой неделе в Минске прошла церемония закрытия футбольного сезона – «Звездный мяч-2016». Виктор Гончаренко стал лучшим белорусским тренером. Награду за папу в тот вечер получал сын Артем. Стильный и уверенный, молодой человек растрогал присутствующих своей речью (здесь подробнее).