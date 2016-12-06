Звездный мяч-2016: Гончаренко – лучший тренер

Новости Беларуси. Белорусский футбольный сезон завершился. 2016 год ничего не изменил в нашей клубной иерархии – БАТЭ по-прежнему чемпион. А вот кому достались индивидуальные призы, стало известно на церемонии «Звездный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужчины в пиджаках и френчах, женщины в украшениях и с головокружительным парфюмом. Церемония «Звездный мяч» собрала профессионалов разных поколений. Среди 23 номинантов на футбольный оскар значились не только любители игры миллионов, но и их младшие братья. В пляжном футболе сертификат и награда пятый раз оказались в руках Игоря Бриштеля.

В мини-футболе Александр Черник провел 97 матчей за сборную и по праву признан лучшим. Футбол давно уже стал и женским видом, помимо огромной армии фанаток есть и настоящие профи. Признание большинства спортивных рыцарей было отдано Наталье Воскобович.

Софиты, вспышки фотокамер: в славе утопала и лучший игрок 24-го чемпионата по футболу среди женщин. Красное платье, помада и, конечно же, мечта.

Лучшим белорусским тренером стал Виктор Гончаренко, его награду получил сын. Огромной мотивацией и для Игоря Стасевича является его семья, все что он получил сегодня – благодаря его жене.

Феерверк из золотого серпантина, аплодисменты и победный трофей – все это в руках новых звезд беларусского футбола. Они – частичка игры миллионов, для которых кожаный мяч и зеленое поле являются смыслом всей жизни.