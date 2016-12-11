Белорусских биатлонистов сняли с мужской эстафеты в Поклюке

Новости Беларуси. Мужская биатлонная эстафета в Поклюке завершилась для белорусов поражением. Сборная, в которую вошли Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов и Александр Дорожко, не закончила гонку.

Череда неудач с самого начала буквально преследовала нашу команду.

На первом же этапе Сергей Бочарников упал, а следовавший за ним финский биатлонист налетел на нашего спортсмена и сломал ему винтовку. На огневом рубеже белорусу заменили оружие, но неприятный инцидент сказался на стрельбе – Бочарников заработал шесть штрафных кругов.

Вторым на дистанцию вышел Владимир Чепелин,

но сократить отставание уже не смог. На втором этапе лидеры гонки-французы опережали наших спортсменов уже на круг, в таком случае команду снимают с соревнований. В итоговом протоколе сборная Беларуси оказалась на 22-м месте.

Выходя на старт, спортсмены рассчитывали показать серьезные результаты.

Итоги мужской эстафеты прокомментировал старший тренер мужской команды. Его слова приводит Белорусская федерация биатлона.

Александр Сыман, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону:

Сегодня мы претендовали на серьезные результаты. Были четко спланированы выходы спортсменов на старт. Первым на дистанцию отправился Сергей Бочарников. Но на первом круге Сергей упал из-за крутого спуска и повредил винтовку. На огневом рубеже ему выдали запасную. На двух огневых рубежах Бочарников допустил по три промаха, а это штрафные круги и время. В итоге команде пришлось прекратить гонку. Конечно же, хотелось бы извиниться перед болельщиками, что так вышло.