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Молодежная сборная Беларуси по хоккею с победы над французами стартовала на чемпионате мира во втором дивизионе

12 декабря 2016 06:11
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Новости Беларуси. Тем временем молодежная сборная Беларуси начала выступления на хоккейном чемпионате мира в своей возрастной категории. Правда, команда Юрия Файкова играет не в элитном дивизионе, а во втором по рангу. Его поединки принимает немецкий Бремерхафен.

Первый блин наших молодых хоккеистов получился отнюдь не комом: они уверенно взяли верх над французами с теннисным счетом – 6:3. Самым заметным в белорусском составе стал 19-летний Андрей Белевич, на счету которого хет-трик и один голевой пас. У «трехцветных» блистал его ровесник Габэн Вилль, который оформил дубль плюс один ассистентский балл. К счастью, никакой турнирной пользы нашим оппонентам его старания не принесли.

Следующий матч на турнире белорусы проведут уже 12 декабря – в 18:30 они скрестят клюшки с командой Норвегии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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