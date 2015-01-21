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Видео: хоккеист Овечкин разбил камеру в воротах, забросив шайбу

21 января 2015 08:47
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Новости США. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативным броском в домашнем матче против «Эдмонтон Ойлерз» разбил камеру в воротах.

Овечкин выполнил удар в традиционной для себя манере: мощно ударил из левого круга вбрасывания (смотрите видео).

В результате броска были повреждены защита и крепеж устройства.

Дубль Овечкина, к сожалению, так и не помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть команду «Эдмонтон Ойлерз».

Команда «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трех периодов выиграла со счетом 5:4.

Курьезные ситуации, как водится, случаются не только в хоккее. Несколько лет назад мы показывали ролик с футбольными курьезами.

Нарезка забавных моментов, связанных с самой популярной игрой. Смотрим и заряжаемся отличным настроением здесь.

# Хоккей Беларуси # Александр Овечкин

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