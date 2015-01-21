Футболист Криштиану Роналду: Я желаю Ирине Шейк огромного счастья

Новости Португалии. Португальский футболист Криштиану Роналду впервые прокомментировал свое расставание с российской моделью Ириной Шейк. Спортсмен сделал официальное заявление, передав его агентству Assoсiated Press.



Криштиану Роналду, футболист:

После пяти лет мои отношения с Ириной Шейк подошли к концу. Мы считаем этот шаг будет правильным для нас обоих. Я желаю Ирине огромного счастья.

О расставании Роналду и Шейк стало известно 16 января.

По данным СМИ, молодые люди прекратили отношения по инициативе спортсмена. Причиной стал отказ фотомодели посетить вечеринку, устроенную в честь юбилея мамы Роналду.

Пятилетний роман Шейк и Роналду. Как это было? Фото здесь.

После расставания с Роналду, Ирина улетела на Мальдивы. Комментировать ситуацию Шейк, судя по всему, не планирует. Криштиану сейчас в Мадриде. Вчера днем папарацци застали спортсмена возле школы его четырехлетнего сына Криштиану-младшего, сообщает Daily Mail.

Западная пресса уже пишет о том, что спортсмен неприлично быстро нашел замену Ирине.

Ему приписывают отношения сразу с двумя разными девушками. Европейское издание Express пишет, что у Роналду роман с украинской моделью Ярой Хмидан, которая сейчас живет в США и успешно работает в модном бизнесе.

Американские таблоиды сообщают: Криштиану встречается с испанской телеведущей Люсией Виллалон. Слухи об их отношениях возникли после того, как парочку заметили вместе на недавней церемонии «Золотой мяч» в Цюрихе. Совместное фото Лусии и Криштиану появилось на странице телеведущей в Instagram вскоре после того, как было объявлено о разрыве Роналду и Шейк.