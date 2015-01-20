Спортивное питание: как готовится «чудо-напиток» атлетов, сколько раз в день едят пауэрлифтеры и что разрешено гимнасткам

Принято считать, что использование спортивного питания для улучшения результатов началось еще в античности, когда участники Олимпийских игр принимали вино, галлюциногенные и болеутоляющие экстракты из грибов и различных трав. Сегодня эти препараты, несомненно, были бы запрещены.

История современного специализированного спортивного питания началась с 90-ых годов прошлого века, когда в пригороде Чикаго сошла с конвейера первая банка протеина.

Егор Колесник, корреспондент:

Уверен, что всем болельщикам крайне любопытно, что за волшебный напиток пьют спортсмены во время матчей и поединков, который позволяет им быть быстрее, выше, сильнее.

Валерий Савченко, врач ВК «Строитель»:

Это обычная физиология. То есть когда люди занимаются спортом, теряют определенное количество электролитов. Также им требуется дополнительное введение витаминов.

Такие витамины удобно хранить и перевозить, они просты в приготовлении.

Валерий Савченко, врач ВК «Строитель»:

Берется обычная бутылка с водой, туда растворяются 2-3 таблетки (по вкусу). Потому что все равно они выпивают ее много. Эти витамины водорастворимые, и передозировки, когда даешь разово, а не постоянно, вызвать не должны.

Но со всеми добавками стоит быть предельно внимательными. Как это часто бывает, спрос на дешевые продукты приводит к предложениям низкокачественных товаров, которые при «агрессивной» рекламе и яркой упаковке могут восприниматься как нормальное питание, но польза от них сравнима с пользой циркониевых браслетов.

Вышеописанные добавки имеют лишь вспомогательное значение. В приоритете же – рациональное питание. Исключены острые, жирные, копченые, соленые блюда и даже семечки.

Перед игрой спортсменов нельзя перекармливать. За четыре часа до выхода на площадку – плотный обед. А вот самый удобный способ поддерживать тонус во время матча – бананы, которые восполняют уровень калия.

А что сказать о спортсменах, для которых правильное питание так же важно, как и изматывающие тренировки?

Во время соревновательного периода пауэрлифтер Дмитрий Винокуров питается 5-6 раз в день небольшими порциями. Это полезно не только для спортсменов, но и для людей, ведущих здоровый образ жизни.

Вы сейчас подумаете, что не может человек быть таким аскетичным в еде, ведь так хочется иногда побаловать себя.

Дмитрий Винокуров, рекордсмен и чемпион Республики Беларусь по пауэрлифтингу:

Могу себе позволить раз в неделю скушать пиццу. Бывает, как бы это ни звучало плохо и вредно, небольшой поход в «Макдональдс», потому что, как ни крути, это вкусно. Все можно позволить.

Дмитрию, который весит более 100 килограммов, требуется поддерживать свою массу, а для этого нужен белок.

Есть еще одна тонкость – употребление аминокислот. Без них Дмитрий не смог бы получать достаточное количество нужных веществ из обычной пищи и приходилось бы кушать как обжора из известного стихотворения Самуила Маршака, в котором «Робин-Бобин кое-как подкрепился натощак».

Выглядеть Дмитрию как древнегреческий Геракл не так-то просто, ведь такое питание весьма затратное.

Дмитрий Винокуров, рекордсмен и чемпион Республики Беларусь по пауэрлифтингу:

Каждая цель оправдана. Наш спорт, пауэрлифтинг, развивается на данный момент. И, может быть, пройдет 4-8 лет и он включится в олимпийскую систему. Поэтому мои капиталовложения теперешние могут когда-то оправдаться.

Проведем любопытную параллель. Пауэрлифтингом занимаются с виду хрупкие девушки, которые поднимают веса, в несколько раз превышающий их собственный.

А как же питаются спортсменки, залогом успеха которых являются стройность и грация?

Юлия Бичун-Комарова, тренер национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Утром, конечно, должен быть хороший завтрак, плотный достаточно. Конечно, желательно без сладкого, но есть такие, кто не может без него. Поэтому и конфеты, и шоколадка – это все может быть. Обед тоже должен быть достаточно хороший, с мясом каким-то, может быть, с овощами. Ужин должен быть легкий.

В целом, гимнастки питаются как и все люди, но больше ограничивают себя. Они стараются обходиться без ужина, бывает, что и без обеда, вместо него – салат, какой-либо фрукт, кефир или йогурт.

Но ведь все мы знаем, как девушки неравнодушны к красивым букетам и ко всякого рода вкусняшкам.

Юлия Бичун-Комарова, тренер национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Конечно, никто не съест целый торт. Можно съесть пирожное, можно съесть кусочек, можно съесть маленькую плиточку шоколада, квадратик какой-нибудь. А уже целую никто есть не будет, потому что это нельзя. По определению ты гимнастка и ты не можешь столько есть.

А насколько важен в рационе спортсмена такой, казалось бы, обычный для нас напиток как чай? Вместе с волейболистами клуба «Строитель» Вадимом Пронько и Родионом Мискевичем мы разобрались, насколько чай может быть полезным для профессиональных спортсменов.

Во-первых, чай бодрит, разгоняет кровообращение, выступает своеобразным допингом. Но не стоит увлекаться – может наступить так называемое «чайное опьянение».

А вот зеленый чай не дает получить солнечные ожоги, потому будет полезен для спортсменов, много времени проводящих на открытом воздухе.

После нашей встречи и Вадим, и Родион прониклись таинством чайной церемонии и пообещали, что посвятят своих партнеров по команде в премудрости древней восточной традиции.

Пообщавшись с героями, мы пришли к выводу, что одним правильное питание помогает набрать мышечную массу, другим – сбросить лишний вес или держать себя в тонусе. И, несмотря на различные подходы, все они идут к одной цели – к победе не только тела, но и духа, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.