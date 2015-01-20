Елена Скрипель: Нам нужно возвращать былую славу спортивной гимнастики

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает председатель президиума Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель.

Вы так прекрасно выглядите почему? Потому что с гимнастикой дружите?

Елена Скрипель:

Потому что гимнастика со мной дружит.

Замечательно. Вы в должности недавно. В каком состоянии вам пришлось принимать дела?

Елена Скрипель:

Я бы оценила, что в удовлетворительном состоянии. Но, как всегда, могло бы быть лучше.

Боязно не было, все-таки художественную гимнастику вы знали хорошо? Ни для кого не секрет, что в этой компании прекрасных женщин и девушек вы всегда были своим человеком. А остальные виды (спортивная гимнастика, батут) насколько знакомы?

Елена Скрипель:

Боязно не было, потому что я не знала до конца, что я беру на себя. Вы знаете, в Ассоциации практически пять видов спорта. И, честно говоря, боязно было потом, когда я уже взяла на себя обязанности, но страх – это не лучший способ двигаться вперед. Поэтому, я думаю, мы все это одолеем.

Вы легко согласились на свои хрупкие плечи взвалить такое хозяйство?

Елена Скрипель:

Вообще, я быстро соглашаюсь на какие-то проекты. А легко или просто – я об этом не думала. Мне это нравилось, я прекрасно понимала, что эта работа интересная. Но любая интересная работа бывает сложная. Мы эти сложности решаем. Но я надеюсь, буду еще получать удовольствие от этой работы.

Вы успешная бизнес-вумен. Насколько удастся вам совмещать?

Елена Скрипель:

Сейчас очень сложно совмещать. Мои подчиненные в основном в бизнесе, каждый вечер заходят и спрашивают: «А мы вообще работой будем заниматься?» «А вы зачем?» Поэтому больше сейчас я внимания уделяю этой работе. Я думаю, что в ближайшее время четко будут расставлены все акценты, приоритеты, проработан ряд вопросов. Вы знаете, что у нас готовится чемпионат Европы, поэтому нам надо создать очень хорошую базу по этому соревнованию. Очень высокий будет уровень, глава государства намерен посещать. Поэтому сейчас нужно, как говорится, заложить хороший фундамент, а потом будет полегче. Даже не сомневаюсь.

К вопросу «а вы здесь зачем». Вопрос о заместителях. Не секрет, что во многих других Федерациях их главы тоже, как правило, бывает так, что со спортом, который возглавили, не очень знакомы. И тут очень много зависит от заместителей, которые в спорте очень сильно разбираются. Вы меняли, будете менять своих заместителей или у вас уже определены эти кандидаты?

Елена Скрипель:

У нас появились два заместителя. Это моя партнерша по бизнесу, которая за такие более общие вопросы. И еще появился новый член Президиума. Это адвокат, с которым я много лет работаю. А так, в общем, мы оставили тех заместителей, что и были. Это Ирина Юрьевна Лепарская, Кошель, Шечко. Достаточно квалифицированные люди. Другое дело – какие задачи будут ставиться перед ними.

А какие?

Елена Скрипель:

Я не могу сказать, что очень амбициозные, но, по крайней мере, должна быть система. В художественной гимнастике, в общем-то, я более-менее способна, там есть лидер, такой явный лидер – Ирина Юрьевна Лепарская. Я вообще считаю, что в любом деле, которым человек если занимается, или какая-то компания занимается, все зависит от человека, которые принимает решения и берет на себя ответственность. И в данном случае Лепарская – достаточно хороший менеджер в спорте. Даже, думаю, она об этом сама не догадывается, просто это данность. В спортивной гимнастике у нас олимпийская чемпионка Кошель Антонина Владимировна. Ей нужна сейчас определенная помощь. Она сейчас готовит целую программу. Это, как говорится, одна из основных я сегодня вижу задач – нам нужно возвращать былую славу спортивной гимнастики. Для меня, честно говоря, было удивлением, что на таком низком мы находимся, то есть ниже падать уже некуда. И задача эта. К 2016 году мы вряд ли успехов каких-то добьемся. 2020 год – там надо делать небольшую революцию. И я очень рассчитываю на помощь Антонины Владимировны. Специалистов почти в Беларуси не осталось – все за границей.

Насколько известно, как нам сказал на одной из программ Максим Владимирович Рыженков, который был у нас в гостях, что вы ведете активные переговоры по возвращению на родину нашего прославленного гимнаста Ивана Иванкова. В какой стадии эти переговоры и на какую должность вы его планируете?

Елена Скрипель:

Да, с Иваном Иванковым мы ведем переговоры вот уже второй месяц. Очень приятно, что он хочет вернуться домой. Мне нравится, что он абсолютно четко понимает, что надо делать, потому что очень важно, чтобы тренер мог отделить главное от не главного. Мы планируем его, по крайней мере так мы ведем переговоры, что он будет заниматься мужской сборной. Я не могу сейчас сказать, какой контракт будет заключен. Министерство спорта в курсе, Национальный олимпийский комитет тоже. В ближайшее время в Министерстве спорта будет совещание, будет обсуждаться вопрос развития, я бы даже сказала реанимации спортивной гимнастики Беларуси. Этот вопрос будет обсуждаться. И когда будет проект хотя бы контракта, я смогу более четко сказать. Но Иван хочет вернуться, и мне это очень приятно.

Еще один вид спорта в вашей новой епархии – это батут. Довольно успешный для Беларуси вид спорта, надо сказать. И на Олимпийских играх мы выступали, и сейчас медали стали опять завоевывать, подрастает новое поколение спортсменов. Но не очень популярен, скажем, этот вид спорта среди населения. В том плане, что не очень раскручен, может быть. Можно ли что-то сделать, как-то продвинуть его в массы?

Елена Скрипель:

То, что касается популяризации, понимаете, есть сложившаяся конъюнктура. В мире, в Европе, в стране, в бывшем Советском Союзе. Как бы это ни было конъюнктурно. Я считаю, что это все в наших руках. Учитывая то, что у нас сегодня уже есть действительно звезды, лидеры в батуте, я считаю, что просто нужно и вашей программе, и другим программам спортивным, и не только спортивным, просто немножко уделять этим людям внимание. Может быть, с городом поговорить, чтобы их лица были на билбордах.

Я вообще гимнастику по девчачьи смотрю. Меня больше восхищают не пируэты, которые делают спортсменки, а их наряды, их внешний вид. Скажите, наряды откуда берутся?

Елена Скрипель:

Я сама недавно поинтересовалась у девочек, у Ирины Юрьевны. Я говорю, что кто-то же создает, есть еще определенные требования к нарядам: юбка должна быть не короче, не длиннее. Это очень важно. И когда мне рассказали, конечно, стоимость нарядов достаточно высокая. Это вообще все ручная работа. Есть люди, которые придумывают. Самое главное, что сами девочки придумывают костюмы вместе со своими тренерами.

А оплачивает это кто – спортсмены или Ассоциация?

Елена Скрипель:

Мне сейчас трудно сказать, кто это оплачивает. Ко мне еще не обращались за оплатой. Но я вам могу сказать, что, конечно, костюм играет колоссальную роль в художественной гимнастике. Насколько я знаю, иногда девочки сами, тренеры помогают, родители. Что-то, наверное, Министерство спорта оплачивает. Я не вдавалась в эти подробности. Конечно, если необходима будет помощь, мы будем помогать, потому что Ассоциация, в общем-то, для этого и существует, чтобы находить средства, финансы, которые у нас могут помогать и закрывать те расходы, которые государство, в общем-то, не готово брать на себя. И, наверное, это правильно.

Но ни одна из гимнасток-художественниц не затерялась после окончания карьеры. Они или удачно выходят замуж. Это правда. Вот, например, Светлана Рудалова прекрасно воспитывает ребенка с Алексеем Гришины, олимпийским чемпионом. Лера Курильская и Андрей Стась из хоккея.

Елена Скрипель:

Я, кстати, стала крестной малышей.

Это прекрасно, я считаю. Великолепная семья. К тому же есть преемственность в художественной гимнастике. Все бывшие спортсменки, и высокого уровня, остаются в этой системе, остаются под крылом Ирины Лепарской. В этом мне видится главный успех художественной гимнастике, в этой преемственности, которая, увы, потеряна в спортивной гимнастике, и которую сейчас, я надеюсь, с возвращением Ивана Иванкова как-то удастся вернуть.

Елена Скрипель:

Абсолютно с вами согласна. То, что я говорила ранее: все зависит от личности. У Лепарской есть хорошая правильная черта. Мало того, что она на сегодняшний день готовит действительно чемпионскую команду, девочки такие лидеры, бойцы. Та же самая Мелита Станюта. Она у нас сегодня № 1. Есть сложности и по здоровью, и все прочее, но девочка и по воспитанию, и по происхождению, в общем-то, ведет себя и прикладывает все усилия для того, чтобы результаты в художественной гимнастике были. Это, конечно, настроение формируют те люди, которые окружают. Наша Лепарская молодец – она себе готовит смену. Я прихожу в зал, она говорит: «Вот у меня сидят Черкашина, еще девочки. Я завтра уйду из гимнастики, она не умрет. У меня сидят, в спину дышат». И правильно делают. Она об этом думает, это очень важно. Я думаю, в спортивной гимнастике у нас будет то же самое, потому что Антонина Владимировна Кошель всю жизнь отдала спортивной гимнастике. Сейчас нужно просто ей помочь, чтобы были люди, которые способны ее поддержать, понять и, конечно, помочь взять на себя какую-то ответственность. Мы как раз об этом и говорим, что надо четко определить, по какому пути мы дальше пойдем в развитии спортивной гимнастики.

Много лет говорится о возведении Дворца гимнастики, который наши девчата, безусловно, заслужили. И заслужили, наверное, два таких Дворца. Каковы перспективы, когда, может быть, он уже будет, наконец, построен?

Елена Скрипель:

Насколько мне известно, во-первых, это решение было принято главой государства. Как говорится, это уже немаловажно. Естественно, что работа эта ведется. Сейчас в проекте будут произведены некоторые изменения – он немножечко устарел. Насколько я понимаю, Совет министров решает вопрос об источнике финансирования, потому что государство будет финансировать данный проект. Но у меня почему-то есть уверенность, что это состоится. Насколько в ближайшее время? Надо понимать, все-таки что за проект будет. Планировался достаточно гигантский проект, но решили его немножечко минимизировать. Может быть, это правильно, потому что средства надо вкладывать с умом. В то же время, чтобы коэффициент полезного действия от этого здания был достаточно высокий. Еще же и содержать это здание.

Конечно, это тоже немаловажно. Закругляя нашу беседу, хочется спросить. Вот это будет первый полный год ваш в новой должности. Что должно произойти, чтобы вы сказали: «Да, он получился удачным»?

Елена Скрипель:

Хорошо должен пройти чемпионат Европы. Потому что, кроме того, что мы ожидаем медали, мы хотим, чтобы был очень высокий уровень церемонии открытия, закрытия, гала-представления. И для меня очень важно, чтобы мы по спортивной гимнастике четко определились, что мы делаем и куда идем. И какие средства для этого нужны. Вот это основная задача. Мы ждем совещания в Министерстве спорта. Я думаю, и в Олимпийском комитете будет заслушиваться этот вопрос. Я думаю, что глава государства тоже, наверняка, я абсолютно уверена, обратит внимание на то, что спортивную гимнастику надо возвращать в медальную. И все-таки былую славу нам пора вернуть.