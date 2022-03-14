Весь пьедестал наш. Первые эмоции Антона Смольского после победы в мужском пасьюте Кубка Росси по биатлону

Новости Беларуси. На Кубке Союза биатлонистов России разыгран второй комплект наград. На сей раз атлеты выявляли лучших в гонках преследования. Белорусам удалось не только сделать золотой дубль, но и занять весь пьедестал в мужском пасьюте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале на дистанции появились мужчины. В победе Антона Смольского мало кто сомневался. Уж очень большое преимущество было у белоруса по итогам спринта.

Второй номер отправился на дистанцию спустя почти минуту после серебряного призера олимпийских игр. К слову, это был другой наш спортсмен – Дмитрий Лазовский. Бежать в таких условиях Смольскому было комфортно. Он не форсировал ход гонки и победил уверенно и с запасом. Вторым финишировал уже упомянутый Лазовский. Тройку лучших замкнул Никита Лобастов. Таким образом, российский пьедестал стал полностью белорусским.