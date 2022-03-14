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Весь пьедестал наш. Первые эмоции Антона Смольского после победы в мужском пасьюте Кубка Росси по биатлону

14 марта 2022 15:11
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Новости Беларуси. На Кубке Союза биатлонистов России разыгран второй комплект наград. На сей раз атлеты выявляли лучших в гонках преследования. Белорусам удалось не только сделать золотой дубль, но и занять весь пьедестал в мужском пасьюте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Весь пьедестал наш. Первые эмоции Антона Смольского после победы в мужском пасьюте Кубка Росси по биатлону-1

Вначале на дистанции появились мужчины. В победе Антона Смольского мало кто сомневался. Уж очень большое преимущество было у белоруса по итогам спринта.

Весь пьедестал наш. Первые эмоции Антона Смольского после победы в мужском пасьюте Кубка Росси по биатлону-4

Второй номер отправился на дистанцию спустя почти минуту после серебряного призера олимпийских игр. К слову, это был другой наш спортсмен – Дмитрий Лазовский. Бежать в таких условиях Смольскому было комфортно. Он не форсировал ход гонки и победил уверенно и с запасом. Вторым финишировал уже упомянутый Лазовский. Тройку лучших замкнул Никита Лобастов. Таким образом, российский пьедестал стал полностью белорусским.

Весь пьедестал наш. Первые эмоции Антона Смольского после победы в мужском пасьюте Кубка Росси по биатлону-7

Антон Смольский, победитель турнира:
Доволен, что получается реализовать себя. Рад за парней, что Дима остался на втором месте, Никита подтянулся. Это круто.

Три первых места на Кубке России. Подробности здесь.

# Биатлон # Сергей Тулупов # Антон Смольский # Фотофакт

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