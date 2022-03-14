«Динамо-БГУФК» обыграли ФК «Минск» и забрали женский Суперкубок Беларуси

Дерби между ФК «Минск» и «Динамо-БГУФК» всегда вызывает повышенный интерес и ажиотаж. Не подкачала атмосфера матча и на этот раз. Эмоции бурлили как на поле, так и за его пределами. Уже на шестой минуте счет в матче открыла Пилипенко, несколько огорошив горожанок столь резвым началом. На этом футболистки «Динамо» не остановились, и уже в середине первого тайма увеличили отрыв до двух мячей. Результативный удар на счету Маркушевской. Во второй половине «горожанкам» удалось сократить отставание в счете. Однако на большее их не хватило. «Динамо-БГУФК» забирает Суперкубок себе. И с хорошим настроением вкатывается в футбольный сезон 2022 года.