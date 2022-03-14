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«Динамо-БГУФК» обыграли ФК «Минск» и забрали женский Суперкубок Беларуси

14 марта 2022 12:45
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Новости Беларуси. Первый матч футбольного сезона у женщин пришелся на Суперкубок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Борьбу за трофей вели безусловно сильнейшие коллективы последних лет.

«Динамо-БГУФК» обыграли ФК «Минск» и забрали женский Суперкубок Беларуси-1

Дерби между ФК «Минск» и «Динамо-БГУФК» всегда вызывает повышенный интерес и ажиотаж. Не подкачала атмосфера матча и на этот раз. Эмоции бурлили как на поле, так и за его пределами. Уже на шестой минуте счет в матче открыла Пилипенко, несколько огорошив горожанок столь резвым началом. На этом футболистки «Динамо» не остановились, и уже в середине первого тайма увеличили отрыв до двух мячей. Результативный удар на счету Маркушевской. Во второй половине «горожанкам» удалось сократить отставание в счете. Однако на большее их не хватило. «Динамо-БГУФК» забирает Суперкубок себе. И с хорошим настроением вкатывается в футбольный сезон 2022 года.

# Футбол Беларуси # Анна Пилипенко # Татьяна Маркушевская # Фотофакт

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