Когда белорусам и россиянам разрешат вернуться в большой спорт и что надо для этого сделать? Интервью с Александром Карелиным

Новости Беларуси. МОК огласил рекомендации об отстранении белорусов и россиян от международных соревнований, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин имеет незыблемый мировой авторитет. Мы созвонились с мэтром, чтобы услышать его мнение насчет запретов и отлучения. Полное интервью Александра Карелина для рубрики «Спорттаймер» на СТВ. Юлия Силипицкая, СТВ:

Политика поглотила буквально спорт. Что делать? Вы как магнат спортивный, что можете нам на этот счет сказать? ​Нужно последовательно, иногда, может быть, с упорством объяснять нашу позицию

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион:

Я считаю, что все равно нужно так же последовательно, иногда, может быть, с упорством, которое более понимающих людей может касаться, объяснять нашу позицию, объяснять, что мы следуем четко и Хартии, и идеалам. Перестать относиться тенденциозно. Сейчас это нам достается тенденциозность и в адрес белорусских, спортсменов, российских тем более. Юлия Силипицкая:

Да, к сожалению. Александр Карелин:

Поэтому доказывать и готовиться внутри, чтобы завтра, когда нас восстановят в правах, мы не оказались неготовыми к общемировой конкуренции. Готовиться и объясняться. Обязательно объяснять позицию, объяснять, почему мы так настойчиво говорим о позициях и в Федерации. Юлия Силипицкая:

Вы сказали объяснять. Кто должен взять на себя функцию объяснять? ​«Спорт как раз один из инструментов взаимопонимания» Александр Карелин:

У нас же есть с вами замечательные институты – Национальный олимпийский комитет, есть государственные органы руководства, есть национальные федерации, которые хоть сегодня и уязвлены в правах, но они тем не менее являются коллективными участниками всех этих международных построений. Поэтому объясняться, рассказывать. Конечно же, напомнить о нашей совместной – подчеркну это слово – олимпийской истории, истории чемпионатов мира, континентальных первенств. Я сейчас говорю о тех победах, которые относятся по прописке к белорусским и к российским спортсменам. И что мы являемся в этой большой череде этих примеров, и вообще олимпийских и спортивных идеалов, что мы заметны и именами, и национальной принадлежностью, характером тем же самым, который описывают как национальный, можно говорить о том, что он несет в себе черты олимпийского упорства. Поэтому об этом говорить, говорить о феномене Александра Васильевича Медведя, если уж совсем четко. О том, что и тогда все было непросто в мире, и было четкое противостояние двух систем. Я имею в виду социалистической и противоположной капиталистической. Александр Васильевич демонстрировал миру, несмотря на свою стройную конституцию, удивительные кондиции и трижды выиграл Олимпийские игры. И об этом говорить, что тогда уже, несмотря на сложнейшие противоречивые трактовки, он все равно показывал. Вот на его примере объяснять, что спорт как раз один из инструментов взаимопонимания. Потому что в спорте более категоричные требования, более жесткие правила. И сама жизнь спортивная неимоверно скоротечна, здесь нельзя уходить в категории десятилетия. Поэтому здесь очень наглядно все. Именно об этом нужно говорить. Юлия Силипицкая:

Вы говорили: готовиться. Готовиться – я правильно поняла, это должны спортсмены не опускать руки и все равно приходить на свои рабочие места, все таки спорт – уже работа. ​Когда откроются ворота, надо, чтобы мы к этим экзаменам были готовы Александр Карелин:

Внутренний отбор. Я ведь не совсем соглашусь с вот этим вашим рассуждением, потому что спорт – это все-таки образ жизни больше. Здесь очень важно, чтобы мы не забывали о том, что спортивность сама по себе помогает. И в последующем, когда уже перестаешь быть активным спортсменом, она помогает общий язык найти с молодым поколением, с младшими, с детьми. Потому что где, как не на прогулке, на пробежке или в лыжном походе четко понимаешь, насколько все одинаковы? Чтобы не было вот этих вот поколенческих различий, соответственно, разницы. Поэтому спорт применим везде, и готовиться важно. Главное, чтобы уже если говорить о работе, преподаватели, тренеры, инструкторы по видам спорта, чтобы спортивность оставалась частью нашей повседневности. Чтобы сейчас, когда нам на время закрыли перспективу участия в международных соревнованиях, мы не опускали руки и не лишали новые поколения ребят перспектив. Нет, не надо в зал ходить – обязательно! Обязательно такое же тщательное внимание урокам физкультуры, такое же четкое, соразмерное со всеми другими специализациями преподавательскими, выделением преподавателей физкультуры. Я имею в виду в конкурсах, во всем остальном. То, что сейчас называется мотивация. И конечно же, обязательно поддержка тренера. Я убежден, что в этом замечательном соотношении ученик и учитель, спортсмен и тренер – это тоже очень хороший, очень яркий набор примеров может создать для нас. Поэтому именно этим заниматься, продолжать, чтобы залы были открыты, чтобы массовка, которой мы никогда не пренебрегали с советских периодов и сохраняем сейчас это, развиваем, даем новый импульс… Массовый, я имею в виду спорт для всех, что называется. Конечно же, проводить спартакиады. И быть готовым к тому, что когда откроются ворота, чтобы мы к этим экзаменам были готовы. Я имею в виду как спортивные державы – и Беларусь, и Россия. Юлия Силипицкая:

Вы тоже свято верите в то, что ворота рано или поздно откроются, правильно? ​Здоровье, уверенность – это все, что можно достичь, соблюдая правильные ценности спорта