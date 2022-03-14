Когда белорусам и россиянам разрешат вернуться в большой спорт и что надо для этого сделать? Интервью с Александром Карелиным

Новости Беларуси. МОК огласил рекомендации об отстранении белорусов и россиян от международных соревнований, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин имеет незыблемый мировой авторитет. Мы созвонились с мэтром, чтобы услышать его мнение насчет запретов и отлучения. Полное интервью Александра Карелина для рубрики «Спорттаймер» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Политика поглотила буквально спорт. Что делать? Вы как магнат спортивный, что можете нам на этот счет сказать?
Нужно последовательно, иногда, может быть, с упорством объяснять нашу позицию
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион:
Я считаю, что все равно нужно так же последовательно, иногда, может быть, с упорством, которое более понимающих людей может касаться, объяснять нашу позицию, объяснять, что мы следуем четко и Хартии, и идеалам. Перестать относиться тенденциозно. Сейчас это нам достается тенденциозность и в адрес белорусских, спортсменов, российских тем более.
Юлия Силипицкая:
Да, к сожалению.
Александр Карелин:
Поэтому доказывать и готовиться внутри, чтобы завтра, когда нас восстановят в правах, мы не оказались неготовыми к общемировой конкуренции. Готовиться и объясняться. Обязательно объяснять позицию, объяснять, почему мы так настойчиво говорим о позициях и в Федерации.
Юлия Силипицкая:
Вы сказали объяснять. Кто должен взять на себя функцию объяснять?
«Спорт как раз один из инструментов взаимопонимания»
Александр Карелин:
У нас же есть с вами замечательные институты – Национальный олимпийский комитет, есть государственные органы руководства, есть национальные федерации, которые хоть сегодня и уязвлены в правах, но они тем не менее являются коллективными участниками всех этих международных построений. Поэтому объясняться, рассказывать. Конечно же, напомнить о нашей совместной – подчеркну это слово – олимпийской истории, истории чемпионатов мира, континентальных первенств. Я сейчас говорю о тех победах, которые относятся по прописке к белорусским и к российским спортсменам. И что мы являемся в этой большой череде этих примеров, и вообще олимпийских и спортивных идеалов, что мы заметны и именами, и национальной принадлежностью, характером тем же самым, который описывают как национальный, можно говорить о том, что он несет в себе черты олимпийского упорства. Поэтому об этом говорить, говорить о феномене Александра Васильевича Медведя, если уж совсем четко. О том, что и тогда все было непросто в мире, и было четкое противостояние двух систем. Я имею в виду социалистической и противоположной капиталистической. Александр Васильевич демонстрировал миру, несмотря на свою стройную конституцию, удивительные кондиции и трижды выиграл Олимпийские игры. И об этом говорить, что тогда уже, несмотря на сложнейшие противоречивые трактовки, он все равно показывал. Вот на его примере объяснять, что спорт как раз один из инструментов взаимопонимания. Потому что в спорте более категоричные требования, более жесткие правила. И сама жизнь спортивная неимоверно скоротечна, здесь нельзя уходить в категории десятилетия. Поэтому здесь очень наглядно все. Именно об этом нужно говорить.
Юлия Силипицкая:
Вы говорили: готовиться. Готовиться – я правильно поняла, это должны спортсмены не опускать руки и все равно приходить на свои рабочие места, все таки спорт – уже работа.
Когда откроются ворота, надо, чтобы мы к этим экзаменам были готовы
Александр Карелин:
Внутренний отбор. Я ведь не совсем соглашусь с вот этим вашим рассуждением, потому что спорт – это все-таки образ жизни больше. Здесь очень важно, чтобы мы не забывали о том, что спортивность сама по себе помогает. И в последующем, когда уже перестаешь быть активным спортсменом, она помогает общий язык найти с молодым поколением, с младшими, с детьми. Потому что где, как не на прогулке, на пробежке или в лыжном походе четко понимаешь, насколько все одинаковы? Чтобы не было вот этих вот поколенческих различий, соответственно, разницы. Поэтому спорт применим везде, и готовиться важно. Главное, чтобы уже если говорить о работе, преподаватели, тренеры, инструкторы по видам спорта, чтобы спортивность оставалась частью нашей повседневности. Чтобы сейчас, когда нам на время закрыли перспективу участия в международных соревнованиях, мы не опускали руки и не лишали новые поколения ребят перспектив. Нет, не надо в зал ходить – обязательно! Обязательно такое же тщательное внимание урокам физкультуры, такое же четкое, соразмерное со всеми другими специализациями преподавательскими, выделением преподавателей физкультуры. Я имею в виду в конкурсах, во всем остальном. То, что сейчас называется мотивация. И конечно же, обязательно поддержка тренера. Я убежден, что в этом замечательном соотношении ученик и учитель, спортсмен и тренер – это тоже очень хороший, очень яркий набор примеров может создать для нас. Поэтому именно этим заниматься, продолжать, чтобы залы были открыты, чтобы массовка, которой мы никогда не пренебрегали с советских периодов и сохраняем сейчас это, развиваем, даем новый импульс… Массовый, я имею в виду спорт для всех, что называется. Конечно же, проводить спартакиады. И быть готовым к тому, что когда откроются ворота, чтобы мы к этим экзаменам были готовы. Я имею в виду как спортивные державы – и Беларусь, и Россия.
Юлия Силипицкая:
Вы тоже свято верите в то, что ворота рано или поздно откроются, правильно?
Здоровье, уверенность – это все, что можно достичь, соблюдая правильные ценности спорта
Александр Карелин:
Я бы не применял здесь оборот рано или поздно. Задумайтесь, почему спорт сегодня, не сегодня, а вчера уже повлек на себя такое гневное и необоснованное давление? Потому что он конкурентоспособен. Потому что на Олимпийских играх, что бы там ни пытались рассказывать, что мы неправильно живем и неправильно развиваемся, теперь уже разные государства, но с единой историей и с единым мировосприятием. Тем не менее наши спортсмены всегда демонстрируют... Если вы не помните, я вам, если позволите, процитирую, в советском учебнике было написано: «Советские спортсмены своими достижениями на международных аренах демонстрируют преимущества социалистического образа жизни». Если убрать окраску социалистическую – все то же самое. Преимущество правильных ценностей, которые мы у себя сохраняем, которые мы не позволяем растворять, дезориентировать последующие поколения. Вот здесь это очень важно, чтобы спортсмен также… Ну и, конечно, это же достижения в спорте, в физической культуре применимы в дальнейшей жизни. Работоспособность, трудоспособность, здоровье, уверенность в своих собственных кондициях – это все, что можно достичь, соблюдая правильные ценности спорта и, соответственно, неся на себе определение здорового образа жизни.
Юлия Силипицкая:
Не могу не спросить. МОК, вообще-то, рекомендовала – Федерации сразу рьяно принялись исполнять все. Есть ли какие-то рычаги управления? Ну, допустим, России и Беларуси на МОК, такие, лояльные, я имею в виду.
«Надо объяснять свою позицию. Несмотря на весь драматизм ситуации»
Александр Карелин:
Все наши рычаги совершенно лояльные, заметьте, сколько мы возопили о том, что зачем эти шествия факельные? Для чего поощряется на государственном уровне деформация истории, нашей общей истории? Той разрушительной войны, которую даже для нас пытаются переименовать во Вторую мировую. Для нас это всегда было и должно остаться Великой Отечественной войной. Началось же все с этого, потом наступление на русский язык. И тогда, и сейчас мы никогда не говорили… Мы говорили об одном: услышьте нас. И сегодняшняя спецоперация… Мы, к сожалению, обречены на нее. Потому что за этим непротивлением, если бы мы его проявили, стояли бы сотни миллионов человек, которые легли бы на совесть не только нашего поколения. Нам нужно обязательно разговаривать с Олимпийским комитетом, нам нужно использовать любые каналы, даже не сугубо спортивные. Мы все равно участвуем в переговорных процессах, все равно у нас есть у всех контакты на таком межличностном уровне. Мы все знакомы, мы не просто формальные участники федераций. Мы все дружны и все остальное. Надо объяснять свою позицию. Несмотря на весь драматизм ситуации, несмотря на то, что сложно все. Настаивать таким образом на своей правоте. Мы должны объяснять, мы должны напомнить, что это идет не 8 лет. Мы должны говорить об этом.
«Мы всегда жили в рамках этих общеназначенных правил»
Александр Карелин:
Мы должны напомнить о том, что, начиная с советских периодов, мы всегда являлись полноценными – я сейчас не применю полноправные – полноценными участниками всех этих международных институтов. При том, что не всегда наши представители возглавляли эти институты, были президентами федераций или еще что-то подобное. Мы всегда участвовали, мы всегда принимали на себя правила и жесткие требования, мы всегда жили в рамках этих общеназначенных правил. И об этом нужно говорить. А сейчас, как вы правильно сказали, вы должны понимать, идет тяжелейшая, сложнейшая, полемикой это не назовешь, обменом аргументов. Мы говорим о том, что это неправильно, нам говорят: да-да, конечно, но вы там сами разбирайтесь. Подводят нас к этой опасной черте. Поэтому мы не должны сейчас ни в коей мере – и так все сложно, и нас обрекают на изоляцию, но мы должны даже в этом формате обязательно говорить и обязательно сохранить уважительное отношение в этой риторике. Там, где не понимают, мы должны настоять. Мы должны, как у Пушкина – «уважать себя заставить». А там, где только деятельные аргументы, только очевидная роль наших команд, в том числе и популярность того или иного вида спорта на международном уровне. Там, где мы являемся реальным дополнением и украшением. Поэтому обязательно нужно говорить, нужно говорить с олимпийским комитетом, нужно обязательно говорить с федерациями. Обязательно говорить. И нужно обязательно говорить именно на межличностном уровне. Обязательно объясняться, объяснять, почему это произошло. Напомнить о том, что, начиная с попрания Советского Союза продолжается постепенное нагнетание к тому, чтобы наше мнение не то что бы не было даже услышано, а к тому, чтобы оно не звучало. И мы на это пойти не можем, поэтому обязательно говорить, объясняться, говорить о том, что общая вера, общая история, общий язык. История – я говорю не только о военных победах, не только советского периода. Когда сегодня пытаются так контрастно разлиновать наши народы, я не однажды встречался с Президентом Беларуси, однажды смотрел его обращение. И он сказал: попробуйте с первого раза определить, зайдя в толпу в Минске, в Киеве или в Москве – где белорус, где украинец, где русский. Поэтому мы должны это ценить, развивать и поддерживать. И спор здесь – это инструмент взаимопонимания. Потому что конкуренция честна, категорична, и состязательность выдвигает только сильных. Все знают, если есть какие-то подвохи, то эти победы не настолько ценны. Мы должны именно об этом говорить. Говорить, не уставая, в том числе и посредством вас.
Юлия Силипицкая:
Белорусский спорт и российский спорт сегодня как никогда вместе. Какие плюсы уже есть?
«Будем проводить спартакиады, чемпионаты и настойчиво ожидать, когда эта пелена спадет с глаз олимпийского движения»
Александр Карелин:
Я могу сказать, что даже когда мы единое целое, мы все равно остаемся конкурентами. И это правильно. Заметьте, не врагами, а конкурентами. Здесь очень важно сохранить это, продвигать и дальше правильное спортивное мировосприятие, и конечно, объединить селекцию, расширив ее. Потому что и традиции Беларуси очень большие, есть, чему поучиться. И у нас то же самое есть. В разных видах с разной градацией, но эта наша объединенная конкуренция улучшит селекцию, даст нам увидеть, кто по-настоящему силен, еще и с применением дополнительных, так скажем, усложнений. Сейчас будем проводить спартакиады, чемпионаты и настойчиво ожидать, когда эта пелена спадет с глаз олимпийского движения, и нас восстановят в правах.