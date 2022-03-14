Сформированы пары команд в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Прошла жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По ее итогам были сформированы пары команд, которые поборются за выход в главный матч.

Гродненский «Неман» сразится с борисовским БАТЭ. А «Гомель» проэкзаменует «Витебск». Победитель будет определяться в двух встречах. Первая пройдет 6 апреля, вторая – 26-го. Финальный матч Кубка Беларуси назначен на 21 мая. Его примет Национальный олимпийский стадион «Динамо». Напомним, в последних матчах 1/4 футболисты БАТЭ с минимальным перевесом праздновали викторию над «Торпедо» из Жодино – 1:0. А гродненский «Неман» вничью сыграл с «Днепром» и прошел в следующий этап благодаря преимуществу, заработанному в первой дуэли.